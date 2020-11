L’amour est dans le pré : deux agriculteurs tombent amoureux l’un de l’autre, ils sont éliminés !

L’amour est dans le pré est une émission qu’on ne présente plus aujourd’hui. Elle en est à sa 15ème saison en France, suivie de près par la Belgique qui en est actuellement au tournage de sa 12ème saison. Si le concept est le même des deux côtés de la frontière, le moins qu’on puisse dire, c’est que les situations sont loin d’être identiques. La preuve en est d’ailleurs, l’évènement assez surprenant, survenu lors du tournage des speed-dating en Belgique. Deux candidats se sont mis en couple juste avant l’émission, et l’ont caché à la production.

L’amour était effectivement dans le pré !

L’émission L’amour est dans le pré en est actuellement à sa 12ème saison en Belgique. Elle est présentée par Sandrine Dans, qui comme toute la production a eu une belle surprise récemment. En effet, ils ont dû éliminer deux candidats qui auraient tenté de les berner, en cachant leur histoire d’amour.

Il s’agit de deux agriculteurs nommés Laurence et François. Ils sont entrés en contact peu de temps avant le début du tournage des speed-dating, et sont tombés amoureux tout simplement. Ils auraient pu le déclarer et quitter l’aventure de leur propre chef, mais ils ont voulu continuer en gardant leur histoire secrète.

C’est ainsi que lors des speed-dating, Laurence n’a choisi aucun prétendant. François quant à lui a joué le jeu jusqu’au bout, en invitant deux des prétendantes chez lui pour le tournage. Cependant, à la fin, Laurence a cru bon de contacter les deux femmes pour les informer de son histoire d’amour avec François. On se demande alors pourquoi ils ont tenu à continuer l’aventure malgré tout, puisque visiblement, ils n’avaient aucune intention d’explorer d’autres possibilités.

Les deux tourtereaux s’expliquent…

La production de l’émission a très vite été informée de l’existence d’une relation entre les deux candidats. Comme on pouvait s’y attendre, ils ont décidé de les éliminer tout bonnement du programme. Le pire dans toute l’histoire, c’est que ces candidats ont essayé de tromper tout le monde en faisant comme si de rien n’était. La production a donc choisi de ne pas diffuser les speed-dating de François, puisqu’il n’était pas honnête avec ses deux prétendantes.

Le but de cette décision était surtout de témoigner du respect envers ces femmes qui finalement ont été roulées dans la farine. En dehors de la production de l’émission, les spectateurs sont eux aussi très remontés contre le fameux couple. Sur les réseaux sociaux les commentaires à leur endroit sont loin d’être tendres. On les accuse même de trahison.

Pour s’expliquer, Laurence déclare qu’elle n’a en réalité rien à se reprocher. Selon ses propos, ils sont juste tombés amoureux l’un de l’autre, sans le prévoir. François quant à lui affirme qu’il s’est montré honnête jusqu’au bout, et qu’il n’a jamais eu la prétention de tromper la production. Il précise qu’il avait sincèrement envie de continuer, car cette émission est bien la seule occasion qui leur est donnée de mettre en avant leur métier d’agriculteur et d’en être fier. Il cite même un philosophe en disant que le cœur a ses raisons que la raison ignore.

Quoiqu’il en soit, ils pourront donc se retirer et se consacrer pleinement à leur histoire d’amour, qui espérons-le, en vaudra vraiment la peine.