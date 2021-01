L’amour est dans le pré et un couple lesbien : découvrez la réponse de Karine Le Marchand

Vous avez notamment pu découvrir Karine Le Marchand aux commandes d’une nouvelle émission puisqu’elle présente Opération Renaissance. Le concept est simple, des personnes qui vivent un calvaire à cause de leur poids sont accompagnées pendant leur projet.

Toutefois, elle ne quitte pas pour autant L’amour est dans le pré alors qu’elle a aussi eu l’occasion de présenter La France a un incroyable talent. Depuis de nombreuses années, ce programme dédié aux agriculteurs connaît un succès sans précédent et il y aura sans doute de nouveaux épisodes. La patience est donc de mise.

Pourquoi les couples lesbiens sont-ils peu nombreux ?

Avec L’amour est dans le pré, vous avez pu découvrir bien sûr des couples hétérosexuels et ils sont majoritairement présents. Il y a eu quelques histoires entre deux hommes, mais les femmes semblent sous représentées, cela pourrait-il changer à l’avenir ? Karine Le Marchand a été questionnée par Puremédias et elle a donc évoqué la présence d’un couple lesbien dans cette émission à découvrir sur M6.

Toutefois, il ne semble pas certain que deux femmes soient intégrées au programme puisque la réponse de Karine est surtout liée à son souhait .

. La présentatrice de L’amour est dans le pré voudrait bien sûr qu’un couple lesbien soit intégré, elle estime que c’est son voeu et ce serait bien sûr logique.

Tout le monde a le droit de trouver l’amour et peu importe l’orientation sexuelle, mais les couples de lesbiennes ne seraient pas assez représentées.

Il faut toutefois que le casting puisse trouver des femmes lesbiennes qui soient des agricultrices, car il y a bien sûr un critère à respecter. Le programme de L’amour est dans le pré est basé sur l’élevage et les agriculteurs, il faut donc que des femmes se présentent lors des castings pour que la chaîne puisse évaluer leur profil. Au vu de la réponse de Karine Le Marchand, tout semble possible, vous êtes donc invité à répondre aux prochaines demandes si toutefois vous souhaitez trouver l’âme soeur. Il faut savoir que le monde des agriculteurs et des éleveurs est assez difficile et solitaire, il est donc complexe de trouver l’amour que vous soyez hétérosexuel, gay ou encore lesbienne.

Les homosexuels ne sont pas oubliés dans L’amour est dans le pré

Il y a quelques jours, la chaîne M6 a présenté un reportage dans Zone Interdite pour évoquer le non-genre, ce sont des personnes qui ne trouvent pas leur place que ce soit chez les hommes ou les femmes. Elles peuvent alors être homosexuelles ou hétérosexuelles, cela dépend de leur orientation et de leur coup de coeur puisqu’elles ne semblent pas dirigées par des critères précis. De ce fait, M6 fait preuve d’une ouverture d’esprit en évoquant ces sujets et comme le dit Karine Le Marchand, il serait finalement normal que L’amour est dans le pré propose des couples lesbiens.

Vous avez pu découvrir le quotidien de Mathieu et d’Alexandre et les téléspectateurs ont eu la chance de découvrir une demande en mariage. En effet, c’est lors du bilan diffusé sur M6 que le candidat a décidé de franchir le cap pour le plus grand bonheur de Karine Le Marchand bien sûr des fans de L’amour est dans le pré. En 2015 et en 2018, deux hommes avaient aussi pu trouver l’amour grâce à cette émission, il s’agissait de Guillaume et de Thomas. Il faudra désormais attendre le prochain casting pour savoir si L’amour est dans le pré pourra accueillir un couple lesbien. La porte semble toutefois largement ouverte chez M6.