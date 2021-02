L’amour est dans le pré : Florian et Lola changent de quotidien, découvrez cette incroyable annonce !

En ce début d’année 2021, le moins que l’on puisse dire c’est que la nouvelle année n’a pas toujours souri aux candidats de L’amour est dans le pré, l’émission de Karine Le Marchand qui est diffusée chaque année sur M6 et qui fait par ailleurs un très gros carton.

On ne compte plus les jours où l’on entend pas parler d’un candidat de l’émission qui a eu un nouvel enfant, ou au contraire qui a vécu un drame absolument horrible. Ces derniers n’hésitent pas pour la plupart à communiquer sur les réseaux sociaux sur leur quotidien, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est avec le cœur lourd que les plus grands fans de l’émission lisent parfois les messages des candidats de L’amour est dans le pré !

Florian et Lola de L’amour est dans le pré : un évènement qui risque de faire beaucoup de bruit dans les jours à venir !

C’est donc sur les réseaux sociaux que l’on a pu avoir des nouvelles des deux candidats qui se sont retrouvés sur l’émission de télé-réalité L’amour est dans le pré, et comme vous allez pouvoir le découvrir ce sont enfin des nouvelles très réjouissantes qui font plaisir à lire.

En effet, les deux tourtereaux semblent vivre des jours heureux comme on a pu le voir sur les toutes dernières images qui ont été diffusées sur Instagram par Cathy, une autre candidate de L’amour est dans le pré de la saison 15. Sur celui-ci, on peut notamment apercevoir Florian et Lola qui ont tout récemment emménagé dans une nouvelle maison !

Tout semble donc aller pour le mieux pour le couple qui en a profité pour accueillir une autre candidate de L’amour est dans le pré chez eux. Comme Lola l’avait par ailleurs déclaré dans une interview assez poignante pour le journal La Dépêche, c’était pour elle une nouvelle très réjouissante et stressante que de s’installer avec Florian.

Par le passé, elle n’avait pas pu vivre chez quelqu’un et on imagine que les premiers jours avec son compagnon ont pu être difficiles : chacun doit pouvoir prendre ces marques et ce n’est très clairement pas une chose aisée.

L’amour est dans le pré : que verra-t-on dans la prochaine saison à venir ?

En attendant d’avoir des nouvelles des candidats de L’amour est dans le pré, nous avons eu l’occasion de voir des premières informations exclusives concernant la nouvelle saison de l’émission de télé-réalité qui devrait être diffusée très bientôt sur M6. En effet, Karine Le Marchand s’apprête à animer cette toute nouvelle saison qui, comme la dernière, devrait se dérouler pendant la crise sanitaire du coronavirus.

Avec une première diffusion qui évoque les différents portraits des agriculteurs et des agricultrices, l’émission réserve encore une fois des surprises très intéressantes avec des candidats hors du commun.

Depuis le succès de la dernière saison avec une émission qui a véritablement ému tous les téléspectateurs lors d’une demande en mariage grandiose, la pression est énorme pour la production de L’amour est dans le pré qui devra faire tout son possible pour faire beaucoup mieux ! Mais est-ce que l’émission ne sera pas trop perturbée par un troisième confinement qui s’annonce et qui pourrait arrêter complètement la diffusion et le tournage de l’émission phare de M6 ?