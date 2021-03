L’amour est dans le pré : un harcèlement aurait entraîné le départ d’une prétendante

Selon les informations relayées par Star Mag, nous apprenons qu’une prétendante aurait harcelé et effrayé un agriculteur qui participait à l’émission L’amour est dans le pré. La production aurait été contrainte de lui demander de partir, car plusieurs conditions n’avaient pas été respectées. Comme vous le savez, lors du casting, les prétendantes ne peuvent pas entrer en contact avec les agriculteurs, il faut respecter le protocole. Cela n’aurait pas été fait par cette femme qui aurait donc contacté directement ce participant.

L’information au départ a été révélée par le Parisien qui a donc relaté les propos de la conseillère artistique. Cette dernière évolue pour le compte de L’amour est dans le pré et sa présence est importante puisqu’elle doit contacter les agriculteurs. Ces derniers sont importants puisqu’ils permettent d’attirer les regards, certains internautes peuvent clairement s’attacher à ces profils que ce soit des femmes ou des hommes. Toutefois, un fait de harcèlement a apparemment été évoqué.

Il est important de noter que ce genre de comportement n’est pas accepté par la production de L’amour est dans le pré qui supervise toutes les étapes. La conseillère révèle que cette personne avait pourtant été retenue dans le cadre de l’émission, mais elle a pu envoyer « plus de quinze fois » des messages à cet agriculteur.

Le candidat a été effrayé par cette personne et la lettre ne sera donc pas présentée puisqu’elle n’a pas été retenue pour la suite de l’émission. Finalement, son profil avait été retenu, mais, en agissant de la sorte, elle a quelque peu mis un terme à cette collaboration qui aurait pu déboucher sur une fin heureuse. Dans tous les cas, elle ne fera pas partie de l’émission L’amour est dans le pré puisqu’elle précise qu’on « sait qu’il ne la choisira pas à cause de cela ».

«Humm, ça sent trop bon» : on a ouvert les courriers de «L’amour est dans le pré». Super reportage de @MariePoussel

https://t.co/XXNNYkIUxi via @le_Parisien #ADP @KarineLMOff

— Emmanuel Marolle (@emarolle) February 28, 2021