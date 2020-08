L’amour est dans le pré : la date de diffusion de la nouvelle saison est enfin connue ! Les fans sont ravis !

View this post on Instagram

Jérôme, 37 ans, maraîcher et céréalier, Auvergne-Rhône-Alpes Jérôme aimerait rencontrer une femme un peu comme lui, pétillante, dynamique, vivante, généreuse, ayant des idées et de la conversation. Il a du mal à faire le premier pas mais peut, une fois mis à l’aise, être un vrai gentleman. Il aime cuisiner, voyager et malgré un emploi du temps bien rempli, prend toujours du temps pour décompresser. Jérôme espère grâce à “L’Amour est dans le pré” trouver le grand amour, celui qu’il pourra crier haut et fort. Et surtout, vivre son plus grand rêve : devenir père et fonder une famille. #ADP #lamourestdanslepré