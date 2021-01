L’amour est dans le pré : un métier dans la nouvelle saison surprend totalement les internautes

Karine Le Marchand sera une nouvelle fois aux commandes de ce programme alors qu’elle a également pu accompagner d’autres émissions comme la France a un incroyable Talent ou encore Opération Renaissance. Elle reprendra alors sa place dès le mois de février dans l’amour est dans le pré et vous aurez le présentation des profils des premiers candidats. L’un d’entre eux aurait clairement surpris les internautes puisque son métier serait inattendu. Il se nomme Jean-François et il pourrait attirer le regard des internautes prochainement.

Deux professions pour ce candidat de l’amour est dans le pré

Dans la plupart des cas, les participants sont des agriculteurs, ce sera le cas pour Jean-François qui aura l’occasion de s’occuper de 450 brebis, et même des agneaux. Cela est assez classique pour cette émission qui permet aussi au monde de l’agriculture d’être sur le devant de la scène. Alors qu’il est célibataire après la séparation avec la mère de ses enfants, il faut savoir qu’il a pu avoir une seconde casquette.

Le prochain candidat de l’amour est dans le pré est un porteur funéraire, il a donc un costume assez spécifique puisqu’il accompagne les personnes décédées .

. Il est donc éleveur de brebis et porteur funéraire, il a donc la lourde tâche de transporter les cercueils.

Si cette profession peut être surprenante, il faut savoir que cette seconde casquette montre un véritable problème.

En effet, de nombreux agriculteurs n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

En parallèle de leur vie très intense par rapport aux élevages, ils sont contraints d’adopter un second emploi pour joindre les deux bouts à la fin du mois. De ce fait, le cas de Jean-François n’est malheureusement pas le seul puisque la profession est malmenée depuis quelques années. Cela ne devrait pas s’arranger avec la crise sanitaire puisque les restaurants ne peuvent plus faire appel à leurs fournisseurs et certains travaillaient directement avec les agriculteurs qui ont alors perdu une bonne partie de leur chiffre d’affaires.

Contrairement aux idées reçues, tous les agriculteurs et les éleveurs ne travaillent pas avec des coopératives ou des firmes renommées, ils peuvent aussi nouer des partenariats avec des acteurs locaux. La crise sanitaire a donc eu un impact considérable par rapport à leur productivité.

Présentation prochaine des candidats de l’amour est dans le pré

En ce qui concerne cette émission, elle permet à des agriculteurs de trouver l’amour et les Français semblent être attachés à ce programme depuis de nombreuses années. Il faut savoir que cette émission diffusée sur M6 met aussi le doigt sur un sujet complexe à savoir le célibat dans le secteur de l’agriculture. Le métier est difficile et il faut réaliser des journées à rallonge pour avoir un chiffre d’affaires intéressant. Certains peuvent seulement subvenir à leurs besoins et d’autres comme Jean-François adopte un second métier.

Toutefois, les agriculteurs, que ce soit des hommes ou des femmes, ont tendance à être seuls au quotidien et ils sont souvent éloignés du monde extérieur. Bien sûr, ce n’est pas le cas pour tous les profils, mais avec L’amour est dans le pré, ils ont un peu plus de chances de trouver l’amour. Vous pourrez découvrir début février les nouveaux candidats, dont Jean-François, qui est âgé de 48 ans, il cherche notamment une femme joyeuse, fine, brune avec une taille de 1.70 mètre environ. La saison 16 se prépare pour le plus grand bonheur des fans du programme.

Pour en savoir un peu plus sur la suite des aventures, vous avez notamment le compte officiel sur Instagram.