L’amour est dans le pré saison 15 : découvrez les nouveautés prévues pour la nouvelle saison !

Tant bien que mal, malgré la situation sanitaire qui prévaut, le tournage de l’émission « L’amour est dans le pré », animée par Karine Le Marchand, a été bouclé avec succès. Déjà ce 9 mars 2020, la chaîne a laissé les téléspectateurs découvrir les 13 nouveaux agriculteurs qui ont participé à l’émission champêtre, dans le but de trouver l’amour. Quant au déroulement du programme, il y aura beaucoup de nouveautés.

Nouvelle formule pour les speed-datings

Avec le coronavirus et le confinement qui en a découlé, le tournage de l’émission « L’amour est dans le pré » comme celui de beaucoup d’autres émissions d’ailleurs, a pris beaucoup de retard. Cependant, qu’il s’agisse des speed-datings ou des séjours filmés à la ferme, tout a bien été enregistré.

Le programme étant fin prêt à être diffusé, Karine Le Marchand, la présentatrice de l’émission, a bien voulu en dire plus aux téléspectateurs sur les nouveautés de cette nouvelle saison. Le moins que l’on puisse dire, c’est que beaucoup seront surpris.

Il faut dire que les producteurs ne se sont pas contentés cette année de changer juste un ou deux trucs. Dès le début de l’aventure, les téléspectateurs se rendront compte que les changements commencent au moment de l’ouverture des courriers par les agriculteurs.

Cette fois-ci, il n’y aura pas la séquence qui met en scène Karine Le Marchand en train d’assister à la découverte des courriers des prétendantes ou prétendants des agriculteurs. Pour cette nouvelle formule, cela commencera directement par les speed-datings. Les téléspectateurs n’auront que des flashbacks des moments où les agriculteurs prennent connaissance de leur courrier chez eux.

Karine Le Marchand a expliqué ce choix, en disant que lorsqu’il y avait la découverte des courriers avec tous les agriculteurs réunis, certains venaient déconcentrer leurs collègues dans leur choix. Au final, ceux qui ont des personnalités plus fortes avaient tendances à influencer les autres sur leur choix. Ce qui n’est pas raisonnable puisqu’il s’agit d’une histoire de cœur.

La production a donc préféré que chaque agriculteur fasse ses choix sans influence extérieur, même s’il est vrai que cela enlèvera quelques séquences drôles et émouvantes. Le plus important était que les participants choisissent vraiment ceux qui leur plaisent.

A quoi s’attendre d’autre ?

On ne verra pas Karine Le Marchand au tout début de l’émission, mais elle sera présente lorsque les agriculteurs et leurs prétendants se rencontreront pour la 1ère fois. Elle sera dans une pièce à l’abri des regards, d’où elle pourra tout voir et commenter. D’après la productrice Déborah Huet, cette nouveauté est essentielle, puisque Karine Le Marchand n’était pas suffisamment présente dans le programme.

De cette manière, cette dernière rencontrera dès le départ les prétendants et prétendantes. Elle conseillera aussi les agriculteurs après les rendez-vous, jouant pleinement son rôle de ‘’docteur love’’.

Autre nouveauté à souligner cette saison, il semblerait qu’un agriculteur ait obtenu une seconde chance dans l’émission. En effet, l’équipe de « L’amour est dans le pré » a apparemment reçu une lettre tardive, alors que le tournage de la saison avait déjà commencé.

En réalité, le courrier était arrivé à un moment où l’un des agriculteurs avait vraiment du mal avec ses prétendantes. L’équipe ayant senti une véritable alchimie entre l’agriculteur et l’une des prétendantes en retard, a décidé contre toute attente de réaliser un nouveau tournage pour les présenter !

Avec toutes ces nouveautés et rebondissements, les téléspectateurs sont plus que jamais prêts à découvrir l’émission, qui sera diffusée au mois de septembre 2020, si tout va bien.