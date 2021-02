L’amour est dans le pré : un faux pas lors d’une rencontre, l’avenir amoureux de ce candidat est-il menacé ?

Alors que la toute nouvelle saison de L’amour est dans le pré vient de commencer sur M6 avec des candidats qui vont encore faire parler d’eux pendant très longtemps, on a d’ores et déjà pu voir des scènes assez incroyables dans l’émission de télé-réalité qui fait chaque année un très gros carton dans les audiences de la chaîne.

Il faut bien avouer que l’émission a le chic pour pouvoir trouver des candidats et des candidates assez atypiques et qui savent parfaitement se montrer sous leur meilleur jour… ou pas ! En effet, pour un certain candidat qui a voulu bien faire, cela à été une très grosse catastrophe et on ne pensait pas que cela serait aussi énorme !

Malheureusement, nous n’avons jamais deux fois l’occasion de faire une bonne impression et pour lui c’est raté ! Il a en effet fait une grave erreur dans sa prononciation qui lui a malheureusement valu d’être la risée du web et des téléspectateurs !

En effet, sur les réseaux sociaux, les internautes sont sans aucune pitié et ils n’hésitent pas une seule seconde à relever le moindre faux pas, comme on a donc pu le relever à nouveau dans l’émission de L’amour est dans le pré qui a fait un très gros carton encore une fois. Il faut dire que le casting proposé par la production a de quoi faire rêver parfois, même si dans d’autre cas de figure c’est tout le contraire et la situation tourne alors au gros cauchemar comme on a pu le voir dans une séquence qui restera parmi les plus mémorables du programme de M6.

Si par le passé on avait pu en effet se souvenir de certains candidats qui avaient été très émus de se retrouver dès le premier regard dans L’amour est dans le pré, dans d’autres cas de figures la situation est complètement différente et on imagine que cela ne va pas plaire à tout le monde ! Le fameux gentleman farmer Franck a voulu donner une très bonne image de lui pour séduire les téléspectateurs de M6, mais il se trouve que son côté un peu « chic » a complètement été gâché par un tout petit détail qui n’aura malheureusement pour lui échappé à personne.

Franck (L’amour est dans le pré) : il fait une très grosse gaffe dans l’émission et s’attire la foudre des internautes

Le candidat Franck n’a laissé personne indifférent lors de son portrait dans la dernière émission de Karine Le Marchand sur M6, mais toutefois personne ne pensait que l’on allait pouvoir autant rire d’une situation assez catastrophique qui concerne encore à ce jour des millions de français.

Alors qu’il a voulu parler de son terrible passé et notamment du fameux « burn out » qui avait alors changé sa vie à tout jamais, le candidat Franck ne pensait pas qu’il allait pouvoir faire rire la France entière.

Ce dernier a en effet très mal prononcé ce mot et a parlé très clairement de « beurne août » en voulant se donner un air plutôt branché. Mais malheureusement, et ce même si le sujet est très sérieux et concerne encore des millions de français, tous les internautes sur la toile ont trouvé la situation bien trop amusante et ont donc préféré en rigoler plutôt que de s’abattre sur le sort du candidat de L’amour est dans le pré.