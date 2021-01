L’amour est dans le pré : un nouveau candidat à 2 doigts de mourir avant le tournage, choquant !

Avec une toute nouvelle saison qui devrait encore une fois tenir toutes ses promesses, personne ne pensait que le futur de L’amour est dans le pré allait d’ores et déjà faire parler d’elle. En effet, il y a tout juste quelques heures, ce sont de nouvelles révélations choquantes que l’on a pu découvrir concernant un nouveau candidat que personne ne connaît encore.

Si le nom de Vincent de L’amour est dans le pré ne vous dit rien, et bien gardez ce nom en tête car d’ici quelques semaines, il devrait être la plus grande star de télé-réalité du programme de M6 présenté chaque année par Karine Le Marchand.

En effet, comme pour chaque nouvelle saison, de nouvelles personnalités font leur apparition et le moins que l’on puisse dire c’est que Vincent devrait émouvoir bien plus d’une personne, comme vous allez le découvrir à travers son histoire terrible…

Vincent de L’amour est dans le pré : découvrez l’histoire incroyable de ce nouveau candidat de l’émission, c’est horrible !

Comme à chaque saison, nous avons l’occasion de découvrir bien souvent des parcours assez incroyables dans L’amour est dans le pré, mais personne ne pouvait vraiment s’attendre à être aussi choqué en voyant les premières révélations de ce candidat qui risque de faire beaucoup de bruit dans la nouvelle saison de L’amour est dans le pré.

En effet, on a pu découvrir des informations de Vincent, un vigneron qui risque de faire beaucoup parler de lui dans les semaines à venir. Si certains téléspectateurs pourraient être au premier abord assez indifférents face à cet homme, son histoire bouleversante va vous faire changer d’avis en tout juste quelques secondes.

Ce nouveau candidat de l’émission aurait en effet frôlé la mort de très peu, et on ne peut qu’imaginer la détresse de cet homme qui a voulu tout faire pour pouvoir se construire un avenir digne de ce nom, avec sa moitié… Pour cette 16ème édition, M6 a donc vu les choses en grand, et cela ne devrait pas déplaire aux téléspectatrices et téléspectateurs de l’émission qui se prennent souvent d’amitié pour les agriculteurs qui participent à cette grande émission de télé-réalité.

L’amour est dans le pré : après avoir frôlé la mort, Vincent veut à tout prix un enfant pour changer de vie !

C’est une annonce terrifiante que l’on a pu apprendre sur ce nouveau candidat de L’amour est dans le pré. En effet, alors que le vigneron n’a eu que seulement deux histoires d’amour durant toute sa vie, il a révélé qu’il a été terrible d’une rupture d’anévrisme.

Plongé dans le coma pendant un mois et demi, il faut dire qu’avec ses 160 kilos de l’époque et ses 6 cigares par jour, le vigneron menait une vie difficile ! Mais aujourd’hui, ce dernier semble repenti et décidé comme jamais à vouloir reconquérir sa vie et se reprendre en main.

Comme de plus en plus de français, il a choisi de faire attention à sa ligne depuis cet accident et il ne voit d’ailleurs plus la vie comme avant.

Espérons que cette toute nouvelle saison de L’amour est dans le pré lui porte chance car il n’est pas rare de voir certains candidats de l’émission repartir complètement seuls même s’ils ont eu des opportunités de rêves pour faire des rencontres parfois.