L’ancienne femme de Johnny Hallyday, Babeth Etienne fait de poignantes révélations

Pourtant, Johnny Hallyday a été marié à d’autres femmes comme Babeth Étienne, qui a été très discrète. Vous pouvez notamment la découvrir grâce à un roman qu’elle a eu l’occasion de publier le 12 novembre 2020 et elle partage quelques déclarations poignantes. En ce qui concerne leur union, elle a été assez brève puisqu’ils ont pu se marier en décembre 1981 et ils ont décidé de se séparer en février 1982.

Babeth Étienne, une épouse très discrète

Si certaines femmes de Johnny Hallyday ont été largement dans la lumière, ce ne fut pas le cas de Babeth Étienne, qui est restée dans l’ombre de nombreuses décennies. Même lorsqu’elle était en couple avec le chanteur, elle ne se pavanait pas dans les médias. Sur le plateau de Touche pas à Mon Poste, elle avait notamment été saluée pour sa grande discrétion lorsqu’elle était aux bras de Johnny Hallyday et elle avait un quotidien parfois assez problématique.

Babeth Étienne avait fait la demande pour assister aux obsèques de Johnny Hallyday, mais elle n’aurait pas eu de réponses comme elle le confiait à TPMP .

. Elle a également partagé de bouleversantes déclarations, car son mari à savoir Otto Kern est décédé le jour de l’enterrement de Johnny Hallyday.

Aujourd’hui, elle est maman d’un garçon prénommé Otto Amadeus qui serait handicapé selon les informations glanées sur le Web.

Alors qu’elle avait une place dans le monde du cinéma, l’ancienne épouse de Johnny Hallyday avait fait le choix de se consacrer à sa famille puisque son enfant était tétraplégique. Aujourd’hui, il est âgé de 31 ans et il a toujours été sa priorité au vu de ses propos.

Johnny Hallyday et Babeth Étienne

Il s’agit de la deuxième épouse du chanteur qui est décédé depuis plusieurs années après une longue maladie. Il faut également savoir que la discrétion a été au rendez-vous pendant leur union, mais ce fut aussi le cas lorsque le chanteur est décédé. En effet, elle n’a pas décidé de s’exprimer comme d’autres ont pu le faire concernant la situation assez problématique chez les Hallyday. Même si auparavant, elle était très discrète, elle a décidé de se confier dans ce livre où elle partage un peu de son union avec le Taulier.

Vous pouvez notamment découvrir son oeuvre baptisée Je me souviens de nous et elle partage ainsi quelques détails concernant son quotidien avec Johnny Hallyday qui ne semble pas avoir été de tout repos. Elle a donc pu croiser la route de l’artiste alors qu’elle avait 23 ans seulement et il venait de rompre avec Sylvie Vartan. Plusieurs femmes ont notamment pu partager sa vie, certaines sont connues et d’autres ne le sont pas, mais, au vu des rumeurs, il aurait eu un palmarès assez conséquent. Le chanteur serait même réputé pour avoir été infidèle à plusieurs reprises au cours de sa vie. Aujourd’hui, c’est sa dernière épouse à savoir Laetitia Hallyday qui est à l’origine de toutes les sorties liées à sa musique.