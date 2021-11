L’apparition surprise de l’animateur Frédéric Lopez sur France 2 fait beaucoup parler !

Il y a quelques années, le célèbre animateur de télévision Frédéric Lopez délaissait ses émissions à ses confrères pour se consacrer à lui-même. Depuis lors, il s’était fait discret. Mais ce jeudi soir, cet ancien animateur est réapparu sur France 2. Un retour sur les écrans qui n’a pas manqué de faire parler et cela pour une raison bien particulière.

Un passage inattendu de Frédéric Lopez sur France 2

Durant l’année 2018, Frédéric Lopez opéra un véritable revirement dans sa carrière professionnelle. Quatorze ans après la création de l’émission Rendez-vous en terre inconnue pour France 2, il le céda à un de ses confrères. Dans la foulée, au bout d’un seul numéro du programme Nos terres inconnues, il le délaissa également. Depuis lors, l’animateur s’est éloigné de l’attention publique.

Mais ce jeudi 18 novembre, l’homme de 54 ans est réapparu sur les écrans, lors de l’émission lancée par Julian Bugier sur France 2, intitulée J’ai une idée pour la France. A quelques mois de l’élection présidentielle, il s’agit pour la chaine de mettre en avant des initiatives citoyennes engagées par des Français et réfléchir à améliorer la vie de tous.

Julian Bugier recevait ainsi l’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, Isabelle Giordano et Frédéric Lopez. L’animateur-producteur de 54 ans a d’ailleurs profité de cette occasion pour sensibiliser en racontant une histoire qui l’avait marqué. Il s’agissait de l’histoire d’un homme et d’une femme qui, partis en vacances au Cambodge, ont finalement sauvé près de 12 000 enfants de la faim et de la misère. Mais ce n’est pas ce qui a le plus retenu l’attention des internautes.

Frédéric Lopez, une apparence qui fait beaucoup parler

Au-delà de son très touchant témoignage, les internautes ont été beaucoup plus captivés par le look de l’animateur. En cause, il arbore dorénavant une barbe et des cheveux blancs. Beaucoup de téléspectateurs trouvaient ainsi qu’il avait vieilli trop rapidement, et que le temps avait quelque peu marqué les traits du quinquagénaire.

On pouvait ainsi lire sur Twitter des réactions comme : « Frédéric Lopez méconnaissable… », « Il n’y a que moi qui ai pris une énorme claque en voyant Frédéric Lopez sur France 2 ? », « Frédéric Lopez il a pris 10 ans en arrêtant l’émission rendez-vous en terre inconnue jsuis choqué », « par contre Frédéric Lopez y’a un souci là non ? Il a vieilli d’un coup ou c’est moi qui délire ? ». Apparemment, cette métamorphose a donc surpris assez de monde.

Que devient Frédéric Lopez depuis son départ des écrans ?

Depuis son départ des petits écrans, l’animateur s’est tourné vers la méditation. En effet, juste après son départ de France 2, il a suivi une formation dans la matière à l’université de Strasbourg et obtenu un diplôme. Il estimait il y a quelque temps qu’il a « appris le silence » durant sa formation et qu’il se sentait heureux, détendu et moins stressé. Rappelons aussi qu’il continue d’être lié au monde audiovisuel en qualité de producteurs.