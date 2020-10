Lara Fabian : La chanteuse française n’a pas pu contenir ses larmes en évoquant le souvenir de sa mère décédée !

Lara Fabian est l’une des chanteuses les plus appréciées en France. Avec à son actif une panoplie de titres, elle a su s’ouvrir les portes vers le sommet, même si, il faut le dire, elle n’a pas toujours eu la vie rose. Pendant ces dernières années, elle a dû se battre pour garder la tête sur les épaules. Sa réaction lors d’une vidéo publiée sur instagram en dit long sur le sujet !

Lara Fabian, Une chanteuse hors norme !

Lara Fabian est une chanteuse belgo-canadienne de renommée internationale. Elle ne se limite pas qu’à une seule langue. Sur tous ses albums, on peut dénoter une panoplie de langues à savoir : le russe, l’allemand, le turc, le portugais, le français, le grec… Cette aptitude linguistique lui a permis d’atteindre un plus large public. Cela a constitué le levier qui l’a emmené au sommet. Parmi les titres phares de la chanteuse, on a : je suis malade, j’y crois encore, I love You again et aimer déjà.

Lara Fabian n’apparaît pas à la télé que pour chanter. Elle participe également à des émissions télé. Dans les années 2018 et 2019, elle a participé à l’émission La Voix. Le programme québécois consistait à révéler de nouveaux talents. Lara Fabian y participait en tant que Coach et sa prestation dans ce rôle a été impressionnante. Cela lui a valu une place sur le plateau de l’émission The Voice : la plus belle voix. Comme la perfection n’est pas de ce monde, Lara Fabian a été éprouvée émotionnellement pendant ces dernières années. Il s’agit surtout du décès de sa mère.

Lara Fabian pleure en parlant de sa mère défunte

L’interprète de la chanson « I am who i am » a partagé une vidéo sur instagram le 17 octobre dernier. Il s’agit d’un extrait du reportage réalisé sur sa personne. Lors de l’émission, Lara Fabian s’est confiée au journaliste Jean-Philippe Dion. L’extrait qu’a partagé la diva parlait de sa mère. En effet, elle est revenue sur un moment clé qui a marqué son existence. Après avoir entamé le sujet, l’artiste n’a pas su contenir ses émotions et a fondu en larmes. Une scène à la fois émouvante et démonstratrice de la tristesse de l’artiste.

Ce passage du film diffusé sur Club illico, montre Lara Fabian en train de révéler comment elle a quitté le domicile de sa mère. « Je lui ai demandé la permission de m’en aller (…) » a débuté l’artiste. « Ah enfin ma vie, tu vas retourner à un endroit où les gens ont les bras grands ouverts » a répondu la défunte mère. Une manière pour elle d’accorder son approbation. Lara Fabian, toute en pleure, a conclu en disant « Alors j’ai fait mes valises, et je suis partie avec son approbation ».

Lara Fabian honore la grande dame qu’était sa mère

Lara Fabian a fait ce partage dans le but de rendre hommage à sa mère. Celle qui l’appelait « sa vie » occupe une place importante dans son cœur. En légende sous la vidéo, elle a mis un message très touchant. « Et la bénédiction m’aura permis de rentrer chez moi… je t’aime maman » a écrit l’artiste. Ce rappel de sa mère est aussi lié à la cause de son décès.

En effet la mère de Lara, Luisa Crokaert, s’est longtemps battue contre la démence à corps de Lewy. Il s’agit d’une maladie neuronale qui regroupe à la fois les symptômes de l’Alzheimer et du Parkinson. Ce qui signifie que Lara n’a pu profiter affectueusement des derniers jours de sa mère. Un fait qui a sans doute contribué à « briser le cœur » de la rivale de Céline Dion.