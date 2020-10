Lara Fabian : son succès aux USA empêché par le staff de Céline Dion ?

Une véritable star de la musique en Europe et dans plusieurs contrées du monde, Lara Fabian n’a pourtant pas réussi à percer outre-Atlantique, malgré son immense talent. La raison ? Une autre grande star qui, elle, était déjà parfaitement installée sur ce terrain : Céline Dion !

Une rude bataille où Lara Fabian a fini par s’incliner

A 50 ans, on peut dire que Lara Fabian a toujours chanté, puisque toute petite déjà, elle s’intéressait à la chanson. De nationalité belgo-canadienne, la chanteuse a sorti de nombreux albums studio, et elle est devenue très célèbre dans les pays francophones.

Cependant, même si les tubes de Lara Fabian sont massivement connus, notamment le fameux « Je t’aime », les États-Unis lui ont été inaccessible, et pour cause. Il semblerait que l’équipe de Céline Dion n’y soit pas innocente.

Il y a peu, un documentaire a été diffusé au Québec sur la chaîne Club illico et Lara Fabian s’y est un peu dévoilée, faisant des révélations sur certaines périodes de sa vie. Elle est ainsi revenue sur le moment où elle a voulu conquérir le public américain.

Cependant, il y avait déjà une diva sur place, et l’équipe de cette dernière, qui est Céline Dion, a apparemment tout fait pour que Lara Fabian ne vienne pas piétiner ses plates-bandes. Cependant, Lara Fabian a parfaitement compris et l’a plutôt bien pris, puisqu’elle a affirmé à ce propos, que : « Ce sont les règles du jeu ».

Cela s’est passé avant l’an 2000, dans la période où le film Titanic avait mis la lumière sur le talent extraordinaire de Céline Dion, avec sa chanson ‘’My Heart Will Go On’’. Elle était alors une grande star aux USA. Lara Fabian pour sa part qui avait déjà un grand succès en Europe, avait alors essayé d’intégrer le marché musical américain.

D’après la chanteuse qui était d’ailleurs de la même maison de disques que Céline Dion, Sony Music, leurs équipes respectives se sont démenées chacune de son côté. Celle de Céline Dion ne voulait pas de concurrence, et celle de Lara Fabian voulait coûte que coûte intégrer ce marché.

Malgré les rumeurs, tout va bien entre les 2 chanteuses…

Au final, Lara Fabian a décidé de changer de label, mais cela n’a pas arrangé les choses, au contraire : « Plus personne ne savait ce que j’étais : la chanteuse pseudo dance à la Chair, qui chantait ‘I Will Love Again’, ou la fille à la dimension émotionnelle et dramatique dans ‘Adagio’. »

Face à cette situation, Lara Fabian s’est faite une raison. Cependant, s’il y a bien une chose qui agace la chanteuse de « j’y crois encore », c’est que beaucoup de personnes affirment qu’il y aurait une rivalité entre elle et Céline Dion. D’après Lara Fabian : « En quoi quelqu’un qui a été inspirant pour moi aurait-il pu me faire souffrir ? »

On peut se poser la question, d’autant plus que l’artiste n’a jamais caché qu’elle s’inspirait parfois de Céline Dion pour ses chansons. C’est donc clair, il n’y a jamais eu de rivalités entre les 2 célèbres chanteuses.

Concernant son actualité, Lara Fabian a décidé de céder sa place dans The Voice France. En effet, en raison du Covid-19, la belgo-canadienne a décidé de rester chez elle au Québec. Notons que la saison passée, elle a dû finir en visioconférence, parce qu’elle ne pouvait pas être là physiquement.

Le plus important, c’est que son passage dans l’émission The Voice, lui a laissé de très bons souvenirs : « Mon aventure a été́ un véritable bonheur, une possibilité́ de faire ce que j’aime peut-être le plus dans mon métier : transmettre et accompagner. Les tournages ont été́ intenses en émotion et en découvertes humaines et artistiques. »

Cela laisse une petite porte ouverte à un possible retour pour d’autres saisons…