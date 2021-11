L’ATP et WTA viennent d’indiquer avoir eu des nouvelles de Peng Shuai portée disparue après avoir accusé le vice-premier ministre de viol !

Peng Shuai est au cœur de l’actualité. La jeune femme n’a plus donné signe de vie, il y a un bon moment déjà. Cela est survenu, juste après qu’elle ait accusé un ancien haut dirigeant chinois de viol. Loin, d’être reluisante comme situation ! Fort heureusement, l’ATP et WTA ont su annoncer de très bonne nouvelle sur la talentueuse joueuse.

La disparition de Peng Shuai

L’ancienne championne de tennis chinoise a été portée disparue depuis le mois de novembre. Elle ne s’est pas manifestée en public et n’a donné, cependant, aucun signe de vie depuis ce temps. Une situation plutôt troublante ! Personne n’a plus eu de ses nouvelles concrètement depuis qu’elle a eu à faire quelques révélations.

En effet, la sportive de 35 ans, avait accusé l’ancien vice-premier ministre de Chine, d’agression sexuelle. Il s’agit en réalité de Zhang Gaoli. Une accusation qu’elle a portée sur les réseaux sociaux particulièrement. Jusqu’à présent, même les hauts dirigeants chinois ne se sont pas prononcés sur les accusations lancées par la jeune femme. Tout cela devient de plus en plus inquiétant.

Cette disparition subite a également surpris Naomi Osaka ainsi que plusieurs autres joueurs de tennis. Cette dernière n’a pas hésité à alerter de vive voix, la situation de Peng Shuai, faisant usage des réseaux sociaux. Elle déclare : « La censure n’est jamais la solution et j’espère que Peng Shuai et sa famille sont sains et saufs ». Elle poursuit tristement : « Je suis choquée par la situation ». Tout compte fait, les incertitudes en ce qui concerne la sécurité immédiate et la localisation de la joueuse deviennent une préoccupation de grande envergure.

View this post on Instagram A post shared by Peng Shuai fans (@pengshuai_fanspage)

Des nouvelles de Peng Shuai

Une lueur d’espoir enfin retrouvée sur les visages. Le président de l’ATP, à présent rassuré, s’est confié au cours d’un communiqué. Il affirme : « Nous avons été soulagés par les récentes assurances reçues par la WTA qu’elle était en sécurité ». « Nous continuerons de surveiller la situation de près », poursuit-il. Une nouvelle qui pourra redonner le sourire aux lèvres des fans de Peng Shuai. Ce n’est visiblement pas encore la fin du désarroi.

En réalité, la jeune femme aurait envoyé un courriel à la WTA, réfutant ses propres allégations. Elle assure par la même occasion qu’elle se porte bien et qu’elle est en sécurité. Un courriel dont le président des opérations de la WTA, Steve Simon remet en doute, l’authenticité. Il déclare : « J’ai beaucoup de difficulté à croire que Peng Shuai ait écrit le courriel que nous avons reçu ». Visiblement, ce message ne résout pas grand-chose, car Steve Simon se retrouve encore plus inquiet.

Ce dernier est même prêt à annuler tous ses tournois en Chine si éventuellement, le pays ne prend pas ses responsabilités en main. Il reçoit par la même occasion, le soutien de Tennis Canada dans cette affaire. Toutefois, nombreux sont ceux qui exigent que justice soit rendue dans cette affaire d’agression sexuellement.