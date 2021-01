Lau de Koh Lanta et Melysa : découvrez cette nouvelle qui risque de chambouler leur vie !

Alors que la dernière saison de Koh Lanta sur TF1 est terminée et que tous les téléspectateurs attendent de voir la prochaine saison de la télé-réalité la plus populaire de France avec une animation par Denis Brogniart, les téléspectateurs s’occupent comme ils le peuvent ! Même si l’émission est terminée, il faut savoir que les candidats continuent à partager leur quotidien sur les réseaux.

En effet, les anciens candidats de l’émission de TF1 n’hésitent pas à partager leurs vies trépidantes, et cela n’est très clairement pas pour déplaire aux internautes qui en redemandent encore.

Si parfois nous avons malheureusement l’occasion d’entendre des nouvelles terribles, c’est cette fois-ci l’ancien candidat Lau de Koh Lanta qui revient avec de très bonnes annonces pour son public !

Lau (Koh Lanta) : il balance tout sur les réseaux sociaux, découvrez cette nouvelle qui risque de faire beaucoup de bruit !

L’ancien candidat de Koh Lanta Laurent Emilien, que l’on surnomme Lau, a décidé de marquer le coup en cette nouvelle année 2021 ! En effet, sa compagne Melysa va être aux anges en apprenant la nouvelle alors que la crise sanitaire du coronavirus est toujours présente : une occasion en or de se sentir un peu mieux alors que le moral est parfois au plus bas pour certains téléspectateurs !

Ce grand sportif que l’on avait eu la chance de découvrir dans l’émission de Koh Lanta L’île aux trésors avait d’ores et déjà de rendre officiel sa relation avec Melysa, une belle jeune femme qui se trouve être hôtesse de l’air pour la compagnie aérienne Air France.

Vivant dans un contexte professionnel très difficile cette année, le moins que l’on puisse dire c’est que le moral n’est pas au top depuis que les avions sont pour la plupart restés cloués au sol.

Mais heureusement, il en faut beaucoup plus pour cet ancien candidat de Koh Lanta pour le décourager : ce dernier n’hésite pas à prendre des décisions radicales qui peuvent avoir des impacts importants pour son couple et sa vie de famille. En effet, avec un petit garçon Noah qui est âgé de 6 ans du côté de Melysa, et une fille Elea ainsi qu’un garçon nommé Thaïs du côté de Laurent Emilien, c’est une belle petite famille que l’on peut voir ici et pour qui semble tout réussir en dehors de ce contexte sanitaire difficile à vivre comme pour tous les français.

C’est sur son compte Instagram que l’ancien candidat a décidé de faire une grosse annonce, et comme vous allez le voir les fans n’ont pas manqué de réagir dès les premières annonces !

Lau (Koh Lanta) : une demande en mariage hors norme pour cet ancien candidat de l’émission !

Si vous êtes en manque de bonnes nouvelles en cette période difficile, alors les lignes suivantes devraient vous intéresser ! On a en effet pu apprendre il y a quelques heures que l’ancien candidat de Koh Lanta, Lau, devrait prochainement se marier. Sur la publication que ce dernier a partagé sur le réseau social Instagram, on peut le voir le genou à terre présenter une bague sublime à sa future femme Melysa.

Et comme le dit le commentaire qui accompagne la publication : elle a dit oui ! Bien que l’on ne sache pas encore si Denis Brogniart, l’animateur de Koh Lanta, pourra avoir la chance d’assister à ce moment incroyable pour le valeureux aventurier, on imagine que tous les proches de Lau et de Melysa devraient maintenant se tenir prêt pour organiser un mariage de folie !