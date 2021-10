Laura Calu, l’actrice de la série à succès Scènes de ménages, a eu son premier enfant, elle revient sur les commentaires désobligeants qu’elle a reçus !

Laura Calu, l’actrice de la série à succès Scènes de ménages qui a eu son premier enfant, elle revient sur les commentaires désobligeants qu’elle a reçus. Les internautes ne sont pas toujours flexibles. L’actrice Laura Calu en a fait les frais pendant sa grossesse. Trop de commentaires angoissants sur les réseaux sociaux à son endroit. Un coup dur pour la jeune maman. Elle revient sur les faits à l’occasion d’une interview pour Konbini.

Laura Calu revient sur les commentaires négatifs des internautes pendant sa grossesse

Juste avec la naissance de son enfant, Laura Calu a dû supporter les conseils intrusifs et les commentaires inappropriés de certains internautes. C’est une période pleine d’angoisse pour la jeune maman.

En effet, l’actrice a eu à partager librement sa grossesse sur Instagram. L’occasion idéale pour ses abonnés de découvrir plusieurs de ses photos avec son ventre bien arrondi. Malheureusement, certains n’ont pas pu s’empêcher comme à leur habitude, de faire des commentaires négatifs et très angoissants.

« Tu verras, tu ne dormiras plus, tu verras, tu ne te laveras plus jamais les cheveux ». Ou encore « tu n’auras plus le temps de voir tes amis, de boire un verre » et plus. Tels sont les nombreux commentaires que la charmante actrice a pu recevoir. Pas très reluisant quand on est en état de grossesse naturellement.

Tout compte fait, la jeune femme n’avait pas pour autant besoin qu’on ne lui répète que des choses négatives pendant sa grossesse. Elle aurait plutôt préféré qu’on lui fasse savoir que tout ira bien et qu’elle ne devrait pas avoir à s’inquiéter. Ce qui n’a visiblement pas figuré dans les réactions des commentaires.

Une bonne programmation mentale pour Laura Calu qui a accouché en toute sérénité

Loin des commentaires inappropriés des internautes, Laura Calu s’est forgée une autre mentalité. Elle s’est notamment conditionnée pendant neuf mois à ce que tout se passe bien.

Il lui a donc fallu arrêter de lire toutes les critiques et les conseils un peu avant son accouchement pour y arriver. Meilleure astuce pour rester tout naturellement dans une bulle positive. Il faudrait avouer que ça lui a été réellement bénéfique.

Ainsi, l’actrice en restant avec une telle mentalité, a pu constater que toutes les étapes de grossesses ne sont pas les mêmes. Puisque son cas à elle, était bien différent. Elle n’a donc pas eu à vivre l’accouchement comme l’avaient décrit certains.

Après la grossesse de Laura Calu, les internautes ne lâchent toujours pas l’affaire

Laura Calu a donné naissance à un beau petit garçon le 30 août 2021. Une fierté pour l’actrice qui est pour la première fois maman.

Bien après la naissance de son enfant, les internautes poursuivaient avec leurs commentaires agaçants. Ils vont jusqu’à lui donner des conseils sur l’éducation de son petit bébé.

Une chose qui semble ne pas bien plaire à l’actrice. Cette dernière invite cependant, tout un chacun à s’abstenir de donner des conseils aux mamans, à moins qu’elles-mêmes le demandent.

Laura Calu, sa vie

Laura Calu née en février 1990, passe toute son enfance à Correns dans le Var. Elle s’est très tôt passionnée pour la comédie et parodie des émissions. Très active sur les réseaux sociaux, elle lance sa page Facebook en 2015. Elle y partage principalement des parodies de tutos beauté, des micros-trottoirs. De même que des sketchs et pleins d’autres vidéos humoristiques.

Celle qui compte aujourd’hui de nombreux abonnés fait partie des Facebookeuses les plus influentes de 2017. Remarquée bien après par les producteurs de la série Scènes de Ménages sur M6, elle intègre librement le casting, en avril 2021 et interprète principalement le rôle de Maeva.