Laura Laune : L’humoriste crée un gros malaise sur les plateaux de télévision avec une de ses chansons !!

On la connait pour son style d’humour noir qui l’a déjà mis au cœur de plusieurs polémiques. Cette fois, elle semble être allée trop loin.

Le style d’humour de Laura Laune ne fait pas l’unanimité. Si elle a des fans qui aiment bien ses propos parfois embarrassants, d’autres en revanche n’hésitent pas à la tacler ouvertement sur les réseaux sociaux. Elle devrait bien être habituée à être le sujet des critiques depuis tout ce temps et cela ne l’empêche certainement pas de continuer ce qu’elle fait. Le samedi dernier, la jeune humoriste a provoqué des réactions d’indignation sur les réseaux sociaux après avoir chanté un morceau qu’elle voulait ‘’décalé et corrosif’’, comme elle le fait d’habitude sur les sujets sensibles. De toute évidence, ses paroles n’étaient pas appropriées et ont provoqué un véritable malaise sur les plateaux de On est presque en direct. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Laune (@lauralauneofficiel) le 24 Oct. 2020 à 11 :40 PDT

Laura Laune au cœur d’une nouvelle polémique

Laura Laune est la sacrée gagnante de la douzième saison de l’émission La France a un incroyable talent. Vu son style d’humour, il n’est pas étonnant que son nom soit associé à plusieurs polémiques. Précédemment, c’est en faisant une mauvaise blague sur la Shoah qu’elle s’était attiré la foudre des internautes. C’était lors d’un reportage diffusé sur la chaine France 2 en 2018 que la jeune femme avait lancé les propos qui lui ont valu plusieurs critiques.

« Quel est le point commun entre les juifs et les baskets ? On en trouve plus en 39 qu’en 45. » On reconnait là cet humour noir qui la caractérise si bien. Elle en a même fait sa spécialité. Laura Laune a donc remis le couvert sur le plateau de Laurent Ruquier en jouant sa guitare et les paroles de ses chansons ont fait mouche.

Des propos qui choquent

La jeune humoriste a d’abord évoqué l’affaire des accusations portées sur Polanski pour agressions sexuelles sur mineure. Elle a parlé d’acte de fellation et a ensuite déploré le fait qu’elle serait trop vieille pour lui. À ce niveau encore, tout allait bien. C’est la suite de ses propos qui sera plus troublante et problématique. La musicienne est encore revenue sur la Shoah : « On peut critiquer la Shoah, dire que c’est mal, on a le droit, mais on ne m’ôtera pas l’idée qu’à cette époque au moins les trains roulaient ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Laune (@lauralauneofficiel) le 6 Oct. 2020 à 9 :30 PDT



Ces propos ont été très mal pris par les personnes présentes sur le plateau. Cependant, le malaise créé ne semblait pas déranger Laura Laune qui a ensuite parlé des catholiques, des migrants, des Noirs, mais aussi des Chinois et des musulmans avec des propos très peu flatteurs.

Les réactions des internautes

Sur le plateau de On est presque en direct, la prestation de la jeune femme a été suivie d’applaudissement, mais aussi de rires confus et de mines déconfites. C’est le signe que toutes les personnes présentes n’ont pas apprécié. Certains se sont même montrés dégoutés par ses propos.

Sur les réseaux sociaux, l’indignation des internautes était bien plus remarquable. Certaines personnes s’en sont même prises directement à l’humoriste. Ils ont évoqué sa blague sur la Shoah deux années plus tôt. De toute évidence, son style d’humour est loin d’être apprécié de tous et on se demande si elle réagira face à ses détracteurs.