Laura Smet : elle abandonne Jade et Joy Hallyday et ne tient pas ses promesses !

Cette famille recomposée se fait de temps à autre des coups bas afin de gagner le procès qui est toujours en instance. Ainsi, Laura Smet, l’une des filles de Johnny semble n’avoir rien à faire de ses demi-sœurs Jade et Joy.

Laura Smet : pas très fiable actuellement

Le décès de Johnny Hallyday survenu il y a quelques mois a lancé une vague de tristesse au sein de ses fans, et surtout au sein de sa famille. Au moment des funérailles, Laura Smet et son grand frère David Hallyday auraient eu à faire des promesses à leurs demi-sœurs Jade et Joy. Malheureusement, on remarque aujourd’hui que ces promesses n’ont pas été tenues, surtout par Laura qui a laissé tomber ces dernières à cause de la succession. En effet, ils avaient en effet promis :

qu’ils seraient toujours là pour elles,

qu’ils viendraient les voir de temps en temps à Los Angeles.

L’actrice française s’est éloignée d’elles et s’est isolée tout juste après. Cela est peut-être dû cette période de confinement où elle réside à l’heure actuelle, avec son époux à la campagne. Cependant, selon le magazine France Matin, Laura Smet n’a même pas contacté ses demi-sœurs qui sont assez angoissées pendant cette période. Il faut dire que le coronavirus crée actuellement une certaine psychose dans la majorité des esprits. Il est donc tout à fait compréhensible que les deux petites de 14 et de 10 ans ne soient pas très à l’aise avec cette situation.

Une nouvelle des plus accablantes

Le stress et l’angoisse de Jade et de Joy Hallyday se comprennent parfaitement. En réalité, depuis quelque temps, leur mère Laeticia Hallyday a été déclarée positive au coronavirus. Il semblerait même que Laetitia ait été placée en soin intensif, car les symptômes de la maladie se font de plus en plus virulents. Dans un contexte où le Covid-19 fait des milliers de morts à travers le monde et que des mesures gouvernementales sont prises pour arrêter la propagation du virus, ces filles ne savent plus où donner de la tête.

Même si la veuve de Taulier se veut rassurante à travers son compte Instagram, il n’en demeure pas moins que sa situation est critique. Où est donc Laura Smet, la grande sœur qui avait promis de les accompagner dans tout cela ?

Laura Smet : de mauvaise foi ?

Loin de juger l’attitude de Laura en cette période de coronavirus, il faut garder une chose à l’esprit. En réalité, la guerre de la succession a été lancée depuis bien longtemps, ceci avant que la pandémie du coronavirus ne se déclare. Il faudrait donc observer que Laura Smet a abandonné ses demi-sœurs bien avant la crise sanitaire actuelle. Ainsi, quand on sait que la succession de son père Johnny Hallyday est en jeu, on se demande bien s’il s’agit de pures coïncidences ou d’une intention malsaine.

D’ailleurs, il semblerait que Laura Smet soit très présente sur les médias actuellement. Elle aurait même partagé une photo en compagnie de son amant et de son chien. Malheureusement, Jade et Joy n’ont pas eu cette attention de la part de la grande sœur. Il semblerait même qu’en partageant la photo, Laura Smet a soutenu les associations de protection animale pour sensibiliser tout un chacun sur l’abandon des animaux qui auraient augmenté de façon considérable pendant le confinement. Cette intention est louable pour nos animaux de compagnie, mais Jade et Joy dans tout ça ?

La seule solution qu’il faudrait entrevoir à cette situation est la fin de la guerre générée par la succession de Johnny Hallyday. À cet effet, Laeticia Hallyday avait même demandé une trêve à David et à Laura en ce qui concerne la procédure judiciaire. Malheureusement, il semblerait que cette offre n’ait pas été acceptée par Laura.