Laura Smet: elle devient pour la première fois maman et donne à son fils un prénom en hommage à Johnny !

Avec la bataille médiatique qui a fait rage pendant des mois depuis le décès de son père, la vie intime de Laura Smet n’a intéressé personne. Cependant, après le malheur, la vie continue, et la consolation vient parfois autrement, comme à travers une nouvelle vie. Depuis quelques jours, Laura Smet et son mari Raphaël Lancrey-Javal sont devenus parents d’un petit garçon.

Laura Smet a accouché d’un petit garçon

C’est le 7 octobre 2020, que Laura Smet a donné naissance à son fils. Il s’agit du premier né du couple qu’elle forme avec son mari Raphaël Lancrey-Javal. Agée de 36 ans, Laura Smet qui est la 2e enfant du feu Johnny Hallyday, vient d’agrandir la famille, avec un petit garçon prénommé Léo Jean Didier Lancrey-Javal.

Notons que les prénoms du petit garçon n’ont pas été donnés au hasard. Le couple a voulu rendre hommage aux 2 grands-pères du petit, en le prénommant Léo, comme le 2e prénom de Johnny Hallyday à l’état civil. Quant à Didier, c’était aussi pour rendre hommage au père de Raphaël Lancrey-Javal, qui également n’est plus de ce monde. Notons que le mari de Laura Smet est un homme d’affaires de 51 ans.

Par ailleurs, la nouvelle de la naissance de son neveu a sans aucun doute fait plaisir à David Hallyday, qui est connu pour être proche de sa sœur. Lui-même déjà papa de 3 enfants, Ilona, Emma et Cameron, c’est sur son compte Instagram que le nouveau tonton a tenu à partager sa joie pour la naissance de son neveu.

Ce 14 octobre 2020, le chanteur a mis en ligne une image montrant une étoile brillant dans le firmament. La légende disait simplement « Une étoile est née ». Tonton David a alors tagué la nouvelle maman, pour être sûr qu’elle verra son poste en son honneur.

Une histoire d’amour discrète

Marquée par le décès de son père, Laura Smet ne cesse de lui rendre hommage quand elle peut, à travers des évènements importants de sa vie. En effet, bien avant de donner le second prénom de son papa à son fils, elle lui avait rendu hommage il y a environ 1 an.

Il faut savoir que Laura Smet et son mari Raphaël Lancrey-Javal, se sont rencontrés en 2013. Le couple avait déjà eu un mariage civil en décembre 2018, mais ils ont célébré leur mariage le 15 juin 2019 au cap Ferret. Ce jour n’a pas été choisi au hasard, car c’était le jour où son Johnny Hallyday aurait eu 76 ans. Un anniversaire que le défunt chanteur n’a jamais fêté, mais que sa fille a immortalisé.

Quant à sa relation avec son époux, Laura Smet est une personne qui préfère être très discrète sur sa vie privée. Pendant sa grossesse, elle a même redoublé de vigilance, et c’est sa belle-mère Laeticia Hallyday, qui a d’ailleurs vendu la mèche de son état dans le média Paris Match, lors d’un entretien.

Quelques temps après, Laura Smet elle-même a confirmé sa grossesse sur RTL : « C’est vrai que je porte un enfant et peut-être que c’est lui qui m’apporte cette force de parler… J’ai besoin de rétablir certaines choses aussi pour vivre cette grossesse correctement et l’accueillir le mieux que possible... »

Notons qu’avant de se mettre en couple avec son Raphaël, l’actrice avait déjà vécu des histoires avec d’autres personnes, mais qui n’ont jamais réellement abouti.

Toutefois depuis 2018, elle a confié qu’elle était maintenant apaisée : « Peut-être parce que j’ai rencontré la bonne personne. Je suis devenue quelqu’un de serein, confiait-elle à Paris Match. Je me respecte beaucoup plus. Je fais attention à ma santé, à mon alimentation, je fais du sport trois fois par semaine… Je me veux du bien. Je rêve d’avoir des enfants, et j’en aurai. J’ai un désir immense de transmission, de donner à mon tour ce que l’on m’a offert. »

Pari réussi pour la nouvelle maman, qui est en train de voir ses rêves se réaliser peu à peu, après ces longs mois stressants.