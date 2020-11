Laura Smet : elle partage son bonheur avec ses abonnés en publiant une photo de son fils Léo !

Il est déjà âgé d’un mois, et la jeune femme semble vraiment comblée par cette expérience de la maternité.

Laura Smet est la fille aînée du célèbre artiste Johnny Hallyday, et par conséquent la belle-fille de Laeticia. Elle a longtemps souhaité pouvoir vivre la joie de la maternité, mais ses efforts sont restés vains pendant plusieurs années. Alors, quand il y a quelques mois la jeune femme découvre qu’elle sera bientôt mère, sa vie a complètement changé. Aujourd’hui, un mois après son accouchement, elle se décide enfin à montrer un cliché de son fils sur les réseaux sociaux.

Laura Smet est désormais une femme comblée

Laura Smet est une actrice et réalisatrice qu’on connaît aussi grâce à son lien de parenté avec l’artiste Johnny Hallyday. Il s’agit en effet de la première fille de l’artiste, née avant son union avec Laeticia Hallyday. Laura a toujours été très heureuse dans son couple avec Raphaël Lancrey–Javal. Malheureusement, ses efforts pour tomber enceinte semblaient vains, et elle commençait sérieusement à désespérer.

Visiblement ses prières ont été exaucées, car au début de cette année 2020, pendant que le monde s’apprêtait à découvrir les ravages du Covid-19, Laura apprend qu’elle attend un enfant. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle était vraiment comblée et surtout impatiente de pouvoir tenir son bébé dans ses bras.

Elle avait aussi une autre inquiétude : quel prénom donner à son premier fils ? Comme vous le savez, Laura Smet était très attachée à son père. On comprend donc qu’elle ait voulu lui rendre hommage à travers son fils. C’est ainsi que le couple a décidé de donner à leur enfant le prénom de Léo, deuxième prénom du taulier. Même s’il n’est plus de ce monde, au moins il continuera à vivre à travers cette descendance qui porte désormais son nom.

Il faut souligner aussi que cette naissance représente en quelque sorte un nouveau départ pour la jeune maman. En effet, plusieurs mois après la mort de son père, elle a dû affronter sa belle-mère Laeticia avec qui elle est en très mauvais termes. Aujourd’hui Laura peut tourner cette page, et se concentrer uniquement sur un nouveau chapitre de sa vie : une nouvelle famille composée de son époux et de son nouveau-né.

Une photo représentant la silhouette du petit Léo

Laura Smet a voulu partager son bonheur avec ses abonnés, en dévoilant un cliché de son fils Léo. Toutefois, la jeune maman n’a pas cru bon de divulguer dès maintenant le visage du petit ange. Voilà pourquoi elle partage une photo sur laquelle on peut les voir, sans pour autant distinguer le visage du petit. On la voit porter son bébé dans ses bras, et c’est bien suffisant pour ses abonnés.

Ce choix se comprend tout à fait, car on sait à quel point les médias peuvent se montrer intrusifs dans la vie des célébrités. Elle en a d’ailleurs fait les frais, car dès son enfance, elle a été exposée à ce monde. C’est pour cette raison que certains de ses abonnés s’attendaient à ce qu’elle ne partage aucune information concernant son fils.

Ce cliché est donc bien suffisant pour eux, car c’est la preuve que le petit se porte bien et qu’ils sont très heureux. Certains auraient sans doute voulu en voir plus, mais Laura Smet cherche avant tout à protéger son fils, et c’est bien normal.