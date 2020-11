Laura Smet : elle partage un tendre cliché de son petit garçon sur Instagram !

Cependant, elle a voulu montrer un peu plus aux internautes en dévoilant un tendre cliché du petit Léo pour son tout premier mois.

Le mercredi 7 octobre dernier, Laura Smet a mis au monde son bébé et devenait mère pour la toute première fois. Un adorable petit garçon qu’elle a eu avec son époux Raphaël Lancrey-Javal. Ils l’ont nommé Léo Jean Didier Lancrey-Javal. Par souci de préserver son intimité, elle n’a pas voulu exposer le visage de son enfant aux internautes et à la presse. Le samedi 7 novembre dernier marquait le tout premier mois d’anniversaire du petit Léo et c’est pour célébrer ce jour que la nouvelle maman a partagé un très beau cliché de son bébé…

Un prénom chargé d’histoire

Les prénoms du fils de Laura Smet n’ont pas été choisis au hasard. Si son arrivée était très attendue, les deux parents n’ont pas hésité à exprimer leurs joies sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Les prénoms qui lui ont été donnés ont tous une référence avec certains de leurs êtres chers. En effet, Léo est le second prénom de Johnny Hallyday tandis que Jean est tiré de son prénom d’usage Jean-Philippe. En ce qui concerne le prénom Didier, c’est celui du père de Raphaël Lancrey-Javal.

Tous les membres de la famille Hallyday n’ont pu cacher leur bonheur à l’arrivée de cet enfant. David Hallyday, le frère de Laura Smet avait partagé un message sur Instagram pour témoigner toute son affection pour sa sœur. Nathalie Baye qui elle aussi devenait grand-mère pour la première fois s’était confiée à ce propos. « J’espère être une bonne grand-mère ! Les miennes étaient particulièrement merveilleuses, joyeuses, et me faisaient faire des tas de choses », avait-elle déclaré dans les colonnes de Madame Figaro.

Une date mémorable pour Laura Smet

Pour rien au monde, la jeune maman ne manquerait ces moments de bonheur aux côtés de son fils. La première fille du Taulier a donc voulu marquer le coup en montrant aux internautes plus de détails sur sa vie de nouvelle maman. Elle qui d’habitude est très discrète sur sa vie privée, a publié une image inédite d’elle en compagnie de son fils.

C’était sur sa story Instagram que l’actrice vedette de la série La Garçonne a partagé le fameux cliché. Toutefois, les abonnés de la jeune femme n’ont pu découvrir que sa silhouette et celle de son bébé. Les contours laissent deviner qu’elle porte son petit ange dans ses bras. De toute évidence, ses 267.000 abonnés vont devoir attendre encore un peu pour voir le visage du petit Léo. Laura Smet a ensuite accompagné sa publication d’un hashtag où elle a écrit #Runbabyrun.

Les déclarations de Laura Smet à propos de sa maternité

L’actrice a toujours voulu conserver son intimité familiale. Après plus de deux années de bataille juridique entre elle et Laeticia Hallyday, la vie semble désormais sourire à la fille du Taulier. Elle s’était même exprimée au sujet de sa maternité alors qu’elle était encore enceinte.

« Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide », avait-elle déclaré sur RTL le 15 juillet dernier à quelques mois de son accouchement. Aujourd’hui, elle est la mère d’un tout petit garçon qu’elle chérit de tout son cœur.