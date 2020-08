Laura Smet : enceinte pour la première fois, la star confie des secrets sur son mari !

Les hormones de grossesse de Laura Smet ont agi en faveur de ses fans. Habituellement détachée des réseaux sociaux, elle se limite de partager les détails de son quotidien au public.

Une grossesse miraculeuse

Ses admirateurs ont du mal à suivre sa vie familiale. Epanouie par la grossesse, la comédienne a décidé de raconter au grand public sa vie de conte de fées pendant la période de confinement.

Pure People: Laura Smet enceinte, elle explique comment elle a appris sa grossesse.https://t.co/bNVizmp4Hq — Laura Smet [NEWS] (@laura_smet) August 22, 2020

Au cours d’une interview accordée à Télé Star, Laura Smet a affirmé avoir passé quelques magnifiques mois à la campagne en compagnie de l’homme de sa vie et de son beau-fils. Inspirée par la nature verte et le chant des oiseaux, elle a même pu avancer sur le scénario de son long-métrage.

Laura Smet découvrait qu’elle allait mettre au monde le petit-fils de l’héroïne de la musique rock Johnny Hallyday juste avant le confinement. La bonne surprise a tellement réjoui sa petite famille qu’ils ont décidé de passer des moments inoubliables loin des bruits et de la pollution des grandes villes. Quant au public, la nouvelle a été confirmée en mois de juin. L’actrice s’affiche en maillot de bain avec son ventre rond sur la page de couverture de Paris Match. La photo a été prise le 15 juin, juste au premier anniversaire de mariage de Laura et Raphaël. Cette fameuse date marquait également l’anniversaire de Johnny Hallyday qui aurait dû fêter ses 77 ans. Peu de temps après cette apparition en public, elle a également dit quelques mots sur sa grossesse lors d’une émission de la station radio RTL.

Laura Smet enceinte : elle raconte son confinement avec son marihttps://t.co/0UEqqSKVHX pic.twitter.com/LKHwjn0tU2 — Non Stop People (@NonStopPeople) August 22, 2020

Voir Laura Smet fonder une famille et porter un enfant à l’approche de la quarantaine rassure ses milliers de fans. A une certaine époque, l’actrice présentait un état dépressif suite à sa séparation avec Frédéric Beigbeder et son addiction à la drogue. En 2007, l’actrice a même suivi un traitement auprès d’un hôpital psychiatrique. Fort heureusement, les mauvais épisodes ne sont plus que des cauchemars. Laura et Raphaël deviendront parents dès la fin de l’été.

Une confidence prévisible

Laura Smet et Raphaël Lancray-Javal ont eu une relation amoureuse pendant 7 ans avant leur mariage civil en juin 2019. Le couple n’a jamais montré des malentendus sur les réseaux sociaux. Pour Laura Smet, une famille recomposée n’est pas du tout une honte. L’actrice s’est présentée en public avec un sourire éclatant, tout en exposant son ventre.

Laura Smet a commencé à briser sa réticence face aux réseaux sociaux depuis le début de sa grossesse. Elle n’a pas manqué de prouver au monde entier son amour brûlant pour Raphaël Lancrey-Javal. En mars 2020, elle a posté un cliché de son couple dans leur voiture sur Instagram.

Des milliers d’admirateurs s’attendaient déjà à ce que l’actrice dévoile la suite de sa vie de rêve avec Raphaël Lancray-Javal. Sans surprise, elle a bel et bien réapparu à la fin du confinement pour un petit story sur sa vie maritale. Ses followers sur Instagram espèrent un joli cliché du bébé dès sa naissance.

Héritage de Johnny : les avocats de Laura Smet envisagent une autre action en justice – https://t.co/9YtfUI1F08 https://t.co/ccE6HFHxcV Laura tu ne veux plus que Laeticia parle de toi alors tais toi toi-même — Robin sophie (@Robinsophie5) July 20, 2020

Malgré sa grossesse, Laura Smet continue encore de se battre pour l’héritage de son père, Johnny Hallyday. A rappeler que le chanteur a confié l’ensemble de son patrimoine et de ses droits d’artiste à son épouse, Laeticia Hallyday. La comédienne a ainsi des différends avec sa belle-mère. Alors qu’elle souhaite annuler le dernier testament de son père, la future maman souhaite vivre en paix sans les poursuites de l’épouse de son défunt père.