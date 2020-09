Laura Smet : enceinte, son ventre s’arrondit de plus en plus ! Elle se confie sur les réseaux sociaux !

Mariés depuis la fin d’année 2018, Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal s’apprêtent à accueillir leur premier bébé, comme le révélait le magazine Closer le 22 mai dernier. L’annonce sur la grossesse de la fille du célèbre chanteur Johnny Hallyday avait été confirmé par cette dernière.

La grossesse de Laura Smet évolue bien

C’est un événement heureux que la future jeune maman de 36 ans attend impatiemment. Elle aurait décidé de se confier sur son ventre énorme. La femme de Raphaël Lancrey-Javal interprète le rôle de Louise Kerlac dans la nouvelle série La Grossesse diffusée sur France 2. L’actrice est devenue l’héroïne de ce programme. Enceinte de son premier enfant, la fille de l’actrice Nathalie Baye et du chanteur Johnny Hallyday, est en train de se découvrir dans la peau d’une future maman. Elle qui va bientôt accoucher, vit ses derniers moments de grossesse. Interviewée par le magazine ELLE, la jeune femme a dévoilé ses projets une fois qu’elle aurait donné naissance à son enfant. Toujours dans le même numéro, elle a profité pour parler davantage de sa grossesse qui s’arrondit de plus en plus.

C’est donc pour la première fois que Laura Smet expérimente la grossesse. Son mari Raphaël Lancrey-Javal est un célèbre homme d’affaires, plus connu pour sa relation avec la fille de l’icône de la musique française Johnny Hallyday. Heureux d’être un futur père, il soutient son épouse pendant ses moments d’autant plus que les deux tourtereaux s’étaient dit « oui » pour la vie en décembre 2018. Déjà près de deux ans que les deux amoureux partagent leur vie ensemble. Une relation qui aboutira très bientôt à la naissance d’un bébé. De son côté, Laura a révélé être en train d’écrire un long métrage. La jeune actrice a également parlé de son projet de théâtre avec Jean-Pierre Darroussin qui a malheureusement été ralenti pour plusieurs raisons. Prévu pour janvier, ce projet sera finalement repoussé et prendra place dans un an.

Laura Smet, heureuse de devenir maman

Toutefois, le projet le plus imminent est bien l’attente de leur premier enfant qui naitra probablement en octobre. En effet, la demi-sœur de David Hallyday dit être gênée lorsqu’il faut parler de son côté « mec » avec son « énorme ventre ». Il y a quelques mois, l’actrice dévoilait qu’elle avait su qu’elle était enceinte avant le confinement. Elle aurait profité pendant ces moments, d’aller passer quelques semaines à la campagne avec son époux. Cette période de confinement lui aurait permis de se ressourcer et d’écrire, d’après ses déclarations.

C’est en juin dernier que la belle Laura Smet avait été aperçu sur des clichés la montrant avec un ventre arrondi. La femme de l’entrepreneur s’était confiée au magazine Paris Match qui annonçait les beaux jours futurs de la demi-sœur de Jade Hallyday. Il faut dire que la jeune actrice de 36 ans avait publié des photos d’elle avec son mari le 15 juin dernier qui représente une date importante pour elle, car ce jour symbolisait le 77ème anniversaire de père Johnny Hallyday et le premier anniversaire de son mariage.

L’annonce sur la grossesse de Laura n’avait laissé personne indifférent d’autant plus que la future maman n’a jamais caché son désir de devenir mère de famille. Elle s’était déjà exprimée sur ses prochaines maternités lors de ses anciennes interviews. C’est finalement avec Raphaël Lancrey-Javal que son rêve va finalement se réaliser. Il faut dire que les deux amoureux se sont rencontrés en 2013. Même si les deux conjoints attendent leur premier enfant, l’homme d’affaires était déjà père lorsqu’il a connu Laura.