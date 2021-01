Laura Smet : un grand mystère plane autour de son enfant… elle a disparu des réseaux sociaux !

Alors que le 15 juillet dernier, la fille de Johnny Hallyday annonçait à l’antenne de RTL qu’elle allait être maman, elle en avait aussi profité pour réagir à l’interview que Laeticia Hallyday avait donné dans les colonnes de Paris Match. Depuis, c’est le silence radio et les fans attendent toujours des nouvelles de la maman et de son nouveau-né…

Laura Smet, enceinte et heureuse malgré les circonstances…

La jeune comédienne de 36 ans avait beau être ravie de pouvoir annoncer l’heureuse nouvelle à sa communauté de fans, elle n’en restait pas moins amère face aux révélations de son ex-belle belle concernant l’héritage laissé par Johnny.

Après une sombre bataille judiciaire, les deux femmes avaient finalement réussi à trouver un accord et Laura Smet allait enfin pouvoir se consacrer à des choses plus importantes. Comme préparer sa future vie de jeune maman !

Lors de son interview sur RTL, elle avait déclaré : “Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Ça ne me regarde pas. Je suis actrice, je réalise des choses. Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide.”

Elle avait alors annoncé vouloir penser à elle et à sa future famille, se détacher de toute cette histoire et rester aussi loin que possible de sa belle-mère. Elle avait même conclu son interview d’un très clair : « Qu’elle me laisse tranquille ».

Trois ans après la mort de l’emblématique étoile de rock français, la jeune femme avait retrouvé la paix et le bonheur dans les bras de Raphaël, son mari, et les deux tourtereaux s’apprêtaient alors à accueillir leur premier enfant.

La jeune femme partageait d’ailleurs régulièrement des nouvelles avec sa communauté de fans. Mais alors que l’on apprend que Laura Smet a accouché, cette dernière n’a plus rien communiqué depuis et ses fans sont aujourd’hui très inquiets…

Laura Smet souhaite transmettre son héritage artistique à son futur enfant

Alors que la jeune maman de 36 ans a vécu sa grossesse sous l’œil omniprésent des caméras et des photographes, elle avait décidé de livrer plusieurs interviews pour se confier. Voici, Paris Match, Closer, ce n’est finalement que lors de son interview sur RTL le 15 juillet dernier qu’elle avait confirmé l’heureux événement.

“Je rêve d’avoir des enfants, et j’en aurai. J’ai un désir de transmission” avait-elle déclaré au journaliste Vincent Parizot en début d’interview. Ce dernier l’avait d’ailleurs trouvé rayonnante lors de leur rencontre.

Pourtant malgré son apparente tranquillité, la jeune femme revient de loin. Fille de l’un des plus grandes actrices françaises et d’un véritable monstre du rock, Laura Smet a dû faire ses preuves et prouver qu’elle était bien la fille de.

Heureusement, grâce à la série La garçonne actuellement diffusée sur TF1, l’actrice a pu démontrer l’étendue de ses talents et consacrer sa carrière d’actrice.

Extrêmement fière de ce succès, elle avait d’ailleurs déclaré espérer que cela dure, malgré ses projets de grossesse. Elle avait également laissé échapper son désir de transmettre son bagage artistique à son futur enfant

Laura Smet maman : son silence radio inquiète ses fans

Alors que la fille de Johnny Hallyday était extrêmement présente dans les médias ces derniers mois, elle a depuis quelques jours, totalement disparu de la scène médiatique.

On a appris que son fils est né durant les premiers jours d’octobre et d’après les déclarations de l’actrice, celui-ci porterait en hommage les prénoms de son grand-père Johnny Hallyday, Jean-Philippe Léo Smet de son vrai nom.

La jeune maman a donc accueilli il y a quelques jours un petit Léo Jean Didier Lancrey-Javal que les fans du rockeur comme de sa fille sont très impatients de découvrir.

Pour le moment, Laura Smet n’a partagé aucune photo et aucun message pour annoncer l’heureuse nouvelle à sa communauté.

Le mystère est donc entier ! Les fans se demandent s’il n’y aurait pas eu un problème lors de la naissance et si la petite famille se porte bien.

Affaire à suivre…