Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday obtient gain de cause face à Laeticia ?

Ces dissensions sont liées au partage de la fortune du chanteur icône du rock. Au fil d’une lutte acharnée entre les avocats des protagonistes devant les tribunaux sans résultat probant, le camp de Laura Smet pourrait empocher quelques millions suite à une révélation d’un proche de Laeticia. Lisez cet article pour en savoir plus !

La discorde sur le patrimoine et les droits d’auteur de Johnny entre ses deux premiers enfants et Laeticia

Le monde de la musique et la France toute entière a perdu une icône le 6 décembre 2017. Johnny Hallyday quitta ce monde à l’âge de 74 ans laissant derrière lui une carrière plus qu’accomplie. Toutefois, son patrimoine ne se limite pas à son héritage musical mais s’étend à son testament. Ce dernier fait objet de litige depuis des années entre :

sa femme Laeticia ;

David Hallyday ;

et Laura Smet.

Ces derniers sont les premiers enfants de l’icône de la musique française.

Selon son dernier testament, tout son héritage de même que ses droits d’auteur reviendrait à sa femme et à ses deux jeunes filles adoptives. Cependant, David Hallyday et Laura Smet estiment que jamais leur père ne les déshériterait. En effet, selon le droit français, il lui est impossible de procéder de la sorte. Mais du fait qu’il passait plus de temps aux Etats-Unis, il aurait plus déshérité ses deux premiers enfants, car ce pays le permet. Qui des deux pays est compétent pour juger cette affaire ?

La justice française prend à bras le corps cette affaire

Le tribunal de grande instance de Nanterre a affirmé qu’elle était à même de s’occuper de cette affaire qui est liée au partage de l’héritage de Johnny. C’est une bonne nouvelle pour Laura Smet et David Hallyday.

Durant les délibérations, le tribunal de grande instance a exhorté les deux parties à trouver un compromis. L’avocat de Laeticia, Me Ardavan Amir-Aslani a dénoncé à la sortie du tribunal un manque de preuves suffisantes de la partie adverse. Du côté opposé, l’avocat de Laura Smet, Me Emmanuel Ravanas a quant à lui salué la décision du tribunal.

Quelle est la fortune que se disputes les deux camps

Le patrimoine de Johnny Hallyday est constitué de ses propriétés, les droits d’interprète et les dettes. On estime le tout à une centaine de millions d’euros. Une bonne cagnotte dont chaque partie protagoniste pourrait profiter. BMFTV affirme que cette fortune s’élève à 100 millions y compris l’immobilier dont la villa Savannah à Marnes-la Coquette. Le Point quant à lui l’estime entre 40 et 50 millions d’euros. On n’oublie pas ses nombreuses voitures et motos de collections.

Les droits d’auteur de l’icône du Rock font aussi partie de son patrimoine. Il s’agit entre autres des redevances sur les titres d’interprète. Il avait signé un contrat avec Universal qui lui reversait 7 à 8 % des redevances sur ses chansons de plus de deux ans. Il avait également des droits d’auteur sur 93 de ses chansons avec sa société Pimiento Music SAS.

Une révélation qui vient rabattre toutes les cartes

Alors que toute l’humanité subit les caprices du coronavirus et l’oblige à se confiner, Laura Smet pourrait empocher le jackpot en restant seulement chez elle. En effet, les avocats de la fille de Johnny Hallyday continuent de la défendre jusqu’à obtenir gain de cause. Ils ont réussi à conclure un accord sur le partage de l’héritage avec la partie de Laeticia.

Ce qui vient rabattre les cartes dans cette affaire est une révélation d’une certaine somme cachée par Laeticia. En effet, la veuve aurait dissimulé une somme de 80 millions répartie dans des comptes en Suisse et aux États-Unis. Un proche de Laeticia a fait cette révélation sous anonymat. Cette révélation jouera sans doute en faveur de Laura Smet et David Hallyday. Une suite d’histoire à suivre de très près les jours à venir.