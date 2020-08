Laura Smet : la fille de Johnny Hallyday bientôt maman ! Elle se confie sur cette bonne nouvelle !

Laura Smet fait probablement partie des femmes les plus heureuses en ce moment. Oui, l’actrice attend un enfant. Si ces derniers mois n’ont pas été de tout repos pour elle, cette dernière aura tout de même connu un évènement heureux dans tout cet océan de remous et de batailles à ne point finir. La jeune femme très heureuse à l’idée d’être mère pour la première fois a décidé de partager son bonheur avec le public. Découvrez-en plus dans cet article.

Une bonne nouvelle pour Laura Smet

La fille de Nathalie Baye est aux anges. Cette grossesse semble bien être la plus belle chose qui lui soit arrivée depuis très longtemps. Tout fait penser que l’actrice attend l’arrivée de cet enfant avec impatience. Si Laura a l’habitude de rester très discrète sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les détails de sa vie privée, cette fois, elle n’a pas pu résister à l’envie de l’annoncer au monde.

On se souvient encore qu’elle en avait déjà parlé précédemment. En effet, la future maman s’était confiée au micro de RTL. C’était à la date du 20 mai dernier que la jeune femme officialisait l’heureux évènement. Marié à Raphaël Lancrey-Javal depuis à peu près un an, le couple va connaître un grand bonheur.

Même si on peut dire que l’homme a déjà une expérience en la matière, c’est la première fois pour l’actrice. En effet, son mari est déjà père d’un garçon de douze ans issu d’une précédente relation. Avec l’arrivée de ce nouveau membre de la famille, la jeune aspire beaucoup plus à sa tranquillité d’esprit et à sa sérénité.

Tout récemment, la femme de 36 ans est revenue sur certains détails de sa grossesse, notamment le jour où elle a appris la nouvelle. Elle affirmait que c’était peu avant la période de confinement. L’actrice aurait passé de fabuleux moments avec son compagnon durant cette période. Il faut dire que l’effervescence portée par ce nouveau bonheur a mis nos deux tourtereaux sur un beau nuage d’amour.

Des problèmes avec sa belle-mère, Laeticia Hallyday…dommage !

La mort du célèbre chanteur Johnny Hallyday a créé un véritable choque parmi ses fans. Cependant, ceux qui en ont le plus souffert sont les membres de sa famille.

Ce tragique évènement a engendré des déchirements de part et d’autre notamment en ce qui concerne l’héritage colossal de l’illustre chanteur.

Laura Smet et sa belle-mère Laeticia Hallyday ne s’entendaient guère sur le partage des biens du chanteur, même si ce dernier a laissé un testament. Une longue bataille juridique a commencé entre les deux femmes. Toutefois, elles ont réussi à trouver un terrain d’attente après plus de deux ans de conflit… heureusement !

Qui est Laura Smet ?

Née à Neuilly-sur-Seine en France le 15 novembre 1983, Laura Marie Huguette Smet est la fille de Johnny Halliday et de Nathalie Baye. On se souvient encore qu’en 1986, son père a enregistré une chanson en son nom. Le titre est Laura. Elle a été écrite et composée par le célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman.

Elle fit ses premiers pas dans le monde du cinéma à travers le film Les corps impatients. Ce rôle lui aura valu le prix Romy-Schneider ainsi que le César du meilleur espoir féminin en 2004. Elle a également joué dans plusieurs films notables, dont La femme de Gilles, La Demoiselle d’honneur de Claude Chabrol. On l’a également vu dans le film Les Gardiennes. Elle a aussi joué dans bien d’autres films et on peut dire que sa carrière est bien loin d’être terminée.