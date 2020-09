Laura Smet : une réaction très affectueuse de Sylvie Vartan met en émoi les fans de l’actrice !

Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday est l’héroïne de la fameuse série La Garçonne qui est diffusée depuis un certain temps. Si certains téléspectateurs attendent impatiemment la suite de la série, la publication de l’actrice leur aura certainement donné de la joie au cœur. Elle a publié que les deux derniers épisodes de la série seront disponibles ce lundi 14 septembre 2020 sur la Chaîne France 2. Si les internautes étaient contents d’apprendre cette nouvelle, la réaction de Sylvie Vartan a retenu l’attention de plus d’un. Découvrez-en plus dans la lecture de cet article.

Sylvie Vartan, fière des prouesses de Laura Smet

La série La Garçonne de Laura Smet a connu un véritable succès depuis sa sortie. Même si elle a été la cible de plusieurs critiques, il n’en demeure pas moins que l’actrice y a vraiment mis du sien pour incarner à elle seule, trois personnages. Dans la publication dans laquelle la jeune femme annonçait la sortie des deux derniers épisodes, elle a dévoilé une image qui sera certainement vue dans la suite de la série.

Dans les commentaires, les fans de la jeune femme n’ont pas manqué de réagir. Si certains affirment avoir hâte de connaître le dénouement de l’histoire, d’autres déclarent qu’ils seront certainement câblés pour regarder ces deux épisodes. Le talent de la sœur de David Hallyday n’est certainement plus à démontrer, et cela, Sylvie Vartan semble bien en être au courant et séduite.

Elle a d’ailleurs fait un commentaire qui était assez remarquable sous la publication de Laura. Nul besoin de mots pour féliciter la future maman. Les emojis qu’elle a insérés montrent clairement qu’elle la félicitait. En effet, la mère de David Hallyday a laissé un emoji qui applaudit, suivi d’un cœur sous la publication de la fille du Taulier. Ce commentaire aura certainement fait plaisir à Laura Smet. Elle sait qu’elle peut toujours compter sur le soutien de sa famille.

Un film très critiqué sur les réseaux sociaux

C’est ce 14 septembre que la fille de Johnny Halliday fera son grand retour sur nos petits écrans. La série La Garçonne dont elle est l’héroïne possède une intrigue assez originale. Laura Smet tient le rôle d’une jeune femme qui a été témoin d’un meurtre. Par de malencontreuses situations, elle s’est retrouvée comme étant la principale suspecte de cette affaire.

C’est pour prouver son innocence qu’elle a pris une décision des plus téméraires. Elle se déguise en homme pour prendre l’identité de son frère jumeau afin de mener sa propre enquête au sein des membres des forces de l’ordre pendant la journée. Elle ne s’est pourtant pas arrêtée là. Le soir venu, elle se fondait dans le milieu de la nuit pour continuer ses investigations. L’actrice joue donc trois personnages à elle seule.

Même si les performances de la future maman ont bluffé plusieurs personnes, d’autres n’ont pas été particulièrement impressionnés et n’ont pas hésité à critiquer ouvertement la série sur les réseaux sociaux. Les commentaires qui ont suivi, critiquaient plusieurs aspects du film comme le vocabulaire utilisé. Ils trouvaient qu’il était trop récent, vu le contexte de l’époque où le film a été tourné.

Les aspects techniques comme le mixage ont également été relevés par d’autres téléspectateurs. Pourtant au-delà des points techniques, certains téléspectateurs n’arrivent pas à accepter le fait que Laura Smet se mette dans la peau d’un homme. Ce qui est certain de toutes les façons, c’est qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite.