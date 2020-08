Laurence Boccolini : elle poste une photo d’elle au naturel ! Ses abonnés sont très surpris !

View this post on Instagram

un bonjour du matin ! les cheveux en pétard , le visage nu et fière de mes rides et de mes bobos . Elles me rappellent que j’ai vécu et survécu . 🙏🏻 Mais déjà une pensée pour vous tous. Quelque soit l’humeur de la journée pour vous , peut être triste et grise souvenez vous que rien ne dure. Alors beaucoup d’ondes positives et de bienveillance vers vous tous et toutes qui m’en envoyez depuis tant d’années .Que ce mois qui commence vous soit doux. ITS A GOOD DAY🌈 #love #life #karma #nofilter #nomakeup #nudeface #proud #wrinkles #womanover50 #lifejourneyquotes