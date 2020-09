Laurence Boccolini : elle quitte TF1 pour France 2 et règle ses comptes : elle avait l’impression de tourner en rond !

Laurence Boccolini est une actrice, animatrice et scénariste française. Ayant animé plusieurs émissions de divertissements et de jeux sur TF1 depuis 2001 jusqu’à 2020, elle a annoncé récemment qu’elle quittait cette chaîne.

Laurence Boccolini évoque les raisons de son départ de TF1

La femme de Mickael Fakaïlo a été interrogé jeudi 27 août par le Parisien. L’animatrice de radio-télé de 57 ans a fait un bilan des 20 ans qu’elle a passé sur TF1. L’ancienne animatrice de TMC s’est confiée à nos confrères du Parisien, évoquant ainsi les motivations pour lesquelles elle aurait décidé de partir de la première chaîne du pays.

Lors de son interview ce jeudi 27 août, Laurence Boccolini dresse un bilan peu élogieux de la fin de son passage à TF1. Elle a d’ailleurs dévoilé qu’elle avait l’impression de tourner en rond car elle ne ressentait plus qu’elle travaillait. Il faut dire qu’elle était généralement considérée comme une animatrice principale de la chaîne et révèle avoir été souvent gênée par ce titre ce d’autant plus qu’elle était chargée de présenter trois émissions seulement. Elle n’a pas hésité à exprimer sa désolation auprès de la chaîne leader car elle estime qu’elle était « devenue un bibelot » et non une « priorité » et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle n’aurait pas hésité à faire ses adieux à TF1.

Laurence Boccolini vers une nouvelle carrière sur France 2

Laurence Boccolini a annoncé le 11 août dernier qu’elle quittait TF1 après avoir travaillé pendant près de 20 ans. Elle a présenté plusieurs émissions parmi lesquelles le Maillon faible, je suis une célébrité sortez-moi de là, Money drop, le grand concours des animateurs, et l’heure était venue pour la mère de famille de passer à autre chose. Laurence Boccolini, qui s’apprête à présenter une émission sur France 2 sera de retour à la télévision dès la rentrée. La célèbre animatrice qui est particulièrement passionnée par les jeux télévisés, sera regardée par ses fans via une autre chaîne. Vous ne la verrez donc plus sur TF1 d’autant plus que sa dernière apparition sur la première chaine remonte à décembre 2019 lors de son passage dans Mask Singer.

L’ancienne animatrice de TF1 n’était plus motivée à travailler dans cette chaîne car les choses n’ont pas été faciles pour elle vers la fin de son parcours. Elle souhaite avoir un nouveau départ avec France 2 où elle prendra fonction mardi 31 août prochain et sera chargée de la présentation de l’émission Mot de passe. L’annonce faite par Laurence Boccolini au sujet de son départ de TF1 avait suscité de vives réactions. Ayant l’impression de ne pas pleinement jouer son rôle d’animatrice phare, elle a décidé d’aller offrir ses compétences à France 2. Sa nouvelle émission « Mot de passe » sera diffusée tous les jours à partir de 10h50. La femme de Mikael Fakaïlo aura l’honneur de faire revivre ce programme qui n’avait plus existé depuis 2016. Tous les admirateurs de la présentatrice emblématique de « Maillon Faible » savent désormais où la trouver.

Il faut dire que Laurence Boccolini est très passionnée par sa profession d’animatrice et présentatrice télé. Vous l’aurez donc compris, la raison de son départ est bien parce qu’elle était sous-exploitée. Sa dernière saison sur TF1 s’est terminé avec une seule émission en charge « le grand concours des animateurs » qu’elle animait depuis 2 ans. Après les départs de Sandrine Quétier et de Carole Rousseau, la chaîne leader perd de nouveau une grosse pointure de ses effectifs. Son appétence pour les émissions de divertissement a fait d’elle une figure emblématique des jeux télévisés.