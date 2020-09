Laurence Boccolini et Mickaël : de nouvelles révélations sur leur couple !

Très discret, le mari de la célèbre présentatrice de France 2 n’est pas toujours sous les feux de projecteurs mais comble de bonheur, l’ancienne animatrice emblématique de TF1. Mariés depuis 2004, les deux tourtereaux ont vécu jusqu’ici, 16 ans de bonheur. Elle partage donc quelques informations croustillantes. Si vous ne le connaissez pas, vous serez ravis !

Laurence Boccolini se confie et partage ses confidences avec ses abonnés

Toujours très amoureuse de ce dernier, la mère de Willow Fakaïlo s’est laissé emporter en dévoilant des confidences sur son compte Instagram. Contrairement à son chéri, la nouvelle présentatrice de France 2 est très expressive, elle n’hésite pas à partager avec ses followers, ce qu’elle ressent et ce qu’elle vit au quotidien. Alors que la célèbre animatrice de 57 ans est arrivée récemment sur France 2, elle a décidé de partager avec les abonnés de sa page Instagram, ses meilleurs moments comme les mauvais.

En effet, Laurence Boccolini qui se confie rarement sur sa vie privée aurait décidé de faire quelques confidences à ses fans. Elle évoque ses problèmes de santé liés à la polyarthrite-rhumatoïde, une maladie dont elle souffre depuis plusieurs années. Toutefois, l’ancienne journaliste de TF1 aurait aussi vécu des moments de bonheur avec sa petite fille qui aura bientôt sept ans. Elle a toujours fait savoir lors de ses interviews que sa fillette représente ce qu’elle aime le plus au monde. C’est grâce à cette dernière qu’elle réussit à vaincre quelques difficultés dans sa vie car elle est pour elle, un soutien moral incontestable. Cependant, la mère de famille s’est toujours réservée lorsqu’il s’agit de parler de son mari. C’est généralement à des occasions exceptionnelles qu’on a entendu la présentatrice parler de son couple.

Pourquoi Laurence Boccolini parle peu de son couple

Il faut dire que c’est avec beaucoup d’émotion que Laurence Boccolini parle de son chéri. Celui à qui elle a dit « oui » il y a 16 ans, était candidat à une émission qu’elle présentait. Il s’agit de Mister France 2003 et le jeune homme était le représentant de Tahiti. Pendant cette période, on était loin d’imaginer une idylle entre la journaliste et le candidat. Contre toute attente, les deux amoureux se sont mariés un an après et sont restés en couple depuis tout ce temps. Ils sont plusieurs qui se sont toujours demander pourquoi la présentatrice des jeux télévisés n’aime pas parler de son mari, alors elle a décidé de répondre à cette question.

En effet, la rencontre entre Laurence Boccolini et Mickaël a eu lieu alors qu’elle sortait d’une séparation. La femme de l’ancien candidat de Mister France révélait en 2004 dans les colonnes de Gala qu’elle était moins intéressée par une probable relation d’autant plus que le père de Willow est plus jeune qu’elle, une différence d’environ 20 ans. Toutefois, une amitié est néanmoins née entre les deux avant qu’ils ne passent devant le maire, 1 an après. Le couple file un amour parfait mais reste discret sur leur vie privée. Ce jeudi 3 septembre, elle a réapparu sur les colonnes de Gala où elle déclare avoir décidé de ne pas trop parler de sa vie privée.

C’est lundi 31 août 2020 que l’animatrice emblématique de jeux télévisés a officiellement pris fonction à France 2 où elle présente « Mot de passe ». Après avoir passé près de 20 ans à TF1, elle a annoncé il y a quelques semaines qu’elle quittait cette chaine. En effet, l’ancienne présentatrice de Money Drop disait que son dernier parcourt à TF1 n’a pas été facile pour elle d’autant plus qu’elle avait l’impression de « tourner en rond ». Depuis quelques jours, Laurence Boccolini est aux commandes de Mot de passe, l’ancienne émission de Patrick Sabatier.