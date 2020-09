Laurence Boccolini quitte TF1 pour France 2 ! Elle révèle les vraies raisons de son départ !

Au début du mois, le Parisien révèle que Laurence Boccolini allait quitter la Une. Une décision qui n’était pas vraiment une surprise dans la carrière de Boccolini. Depuis plusieurs mois, la célèbre hôte de Money drop se plaignait déjà d’être sous-exploité par TF1.

Elle se sentait « sous-exploitée » par TF1

Ses programmes ne sont pas régulièrs et elle reste parfois une demi-saison à ne rien faire, et donc ne gagne rien en frais. Cette saison, elle n’a eu qu’un seul spectacle: «Le grand Concours des animateurs», qu’elle a repris en 2018, après le départ de Carole Rousseau.

🔴 Laurence Boccolini va quitter @TF1 pour @Francetele selon @le_Parisien !

C’est en avant-première, lors d’une interview accordée à Eric Dussart et Jade que Laurence Boccolini a enfin parlé des raisons de son départ de TF1. Au cours de la discussion, l’animatrice révèle qu’elle se sentait sous-exploitée par la chaîne « Je ne faisais que trois émissions par an sur TF1, j’avais l’impression de ne pas travailler du tout et de ne pas faire mon métier d’animatrice ». Elle disait que « beaucoup de monde savait [qu’elle ne faisait] plus grand chose sur TF1 et [qu’elle] avait envie de travailler », avant de préciser « Mon arrivée sur France Télévisions n’a pas été déclenché par le fait qu’on me propose un jeu quotidien. »

Il s’agit sans aucun doute d’une perte importante pour TF1. Après les départs de Carole Rousseau puis de Sandrine Quétier, TF1 perd donc l’une des dernières femmes sur lesquelles elle pouvait compter pour son divertissement. Après 20 années de bons et loyaux services auprès de la Une et sans contrat d’exclusivité, l’animatrice affirme être restée en bon terme avec la chaine.

Pour France 2, c’est un retour au bercail, puisqu’en 1995, Laurence Boccolini avait succédé à Nagui pour une autre émission. Jusqu’au bout, France Télévisions a réussi à garder secret ce transfert surprise. Laurence Boccolini a été l’une des incarnations emblématiques de TF1 avec l’inoubliable «le maillon faible», qui a laissé une empreinte durable dans l’esprit des téléspectateurs, puis «Money Drop».

Lors de l’interview, l’animatrice a ajouté « Quand vous avez des gens qui vous disent ‘Tiens, on serait ravis que vous veniez chez nous parce qu’on a des projets pour vous, entre autres celui-là et puis peut-être d’autres’, eh bien qu’est-ce que vous faites ? Vous ne réfléchissez pas beaucoup ! »

Nous supposons que Laurence n’arrive pas sur France 2 pour juste un programme. La chaîne publique manque cruellement d’animateurs un peu fous et décalés mais toujours de bon goût, pour prendre en charge les heures de grandes écoutes.

1ère interview de Laurence Boccolini qui quitte la Une pour arriver sur France 2: «Sur TF1, j’avais la sensation de tourner en rond» – via @Le_Parisien @bendarag https://t.co/kcsXbaLxTP — Emmanuel Marolle (@emarolle) August 27, 2020

Mot de passe, le retour

Dès lundi 31 aout 2020, ce sera la charismatique Laurence Boccolini qui tentera de donner un nouveau souffle et animera Mot de passe. L’animatrice de 57ans succèdera donc au présentateur d’origine (de 2009 à 2016), Patrick Sabatier. Le jeu télévisé sera diffusé tous les jours en fin de matinée.

Adapté d’un célèbre programme américain, le jeu qui consiste à faire deviner des mots à un partenaire de jeu en donnant des mots indices. Lundi, on verra s’affronter deux nouveau candidats. Mot de passe, se déroulera désormais dans «un tout nouveau décor entièrement virtuel», précise le communiqué de la chaîne. Globalement le concept reste le même, c’est-à-dire découvrir des mots grâce à des indices, à la différence que, cette fois-ci, les candidats pourront revenir dans plusieurs émissions d’affilée. Comme à chaque fois, les champions participeront jusqu’à ce qu’à ce qu’un nouvel adversaire les batte.