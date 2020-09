Laurence Boccolini raconte sa rencontre avec son idole Elton John qui l’a embrassé sur la bouche !

La jeune fille de 16 ans qu’était Laurence Boccolini, ne désirait qu’une chose : rencontrer Elton John son idole. Pour cela, elle s’est donnée les moyens d’y arriver. On peut bien dire qu’elle a une détermination à toute épreuve. Sa rencontre avec le musicien fut des plus incroyables et surtout… torride ! Elton John l’aurait embrassé sur les lèvres. Un détail que la star n’est certainement pas près d’oublier. On vous en parle dans la suite de cet article.

De souvenirs encore présents dans sa mémoire

C’est ce vendredi 4 septembre que Laurence Boccolini a été invitée sur l’émission C à vous pour un échange. Personne ne s’attendait réellement à ce qu’elle fasse ses étonnantes déclarations sur sa rencontre avec Elton John. Une rencontre qu’on qualifiera de singulière, car elle s’est déroulée dans des circonstances plutôt particulières.

Laurence Boccolini est une très grande passionnée du secteur médiatique. Durant l’émission elle est revenue sur les épisodes marquants de sa vie et de sa carrière. A ses 17 ans, celle qui a aujourd’hui une impressionnante notoriété était d’abord standardiste avant de passer assistante pour l’émission Les Grosses Têtes sur RTL. C’est à cet âge qu’elle a pris son envol.

Cependant, une année avant de commencer son aventure avec RTL, Laurence Boccolini avait su impressionner un illustre animateur radio en interviewant Elton John lui-même ! Elle affirme aujourd’hui qu’elle ne voulait faire que de la radio. C’est cela qui la poussait d’ailleurs à suivre l’émission Poste restante présentée par Jean-Bernard Hebey. Alors qu’elle était encore adolescente, Laurence Boccolini était vraiment une grande fan du musicien.

Si aujourd’hui elle prend les choses avec beaucoup de recul, elle avait autrefois mis toutes les chances de son côté pour pouvoir le rencontrer. Il y avait un concours qui consistait à poser une question par carte postale et celle-ci sera directement adressée à Elton John. La jeune femme a envoyé 57 cartes postales au total et fut désignée pour rencontrer le musicien.

Une rencontre qui s’est conclue par un baiser

Les questions de Laurence Boccolini étaient suffisantes pour produire une interview. L’animateur Jean-Bernard appela donc sa mère pour lui demander la présence de la jeune fille sur le plateau de l’émission. L’adolescente a eu droit à cinq heures d’échange avec Elton John pendant l’émission Poste restante.

Si la jeune fille a pu accomplir son souhait de rencontrer le musicien, il y a un détail particulier qu’elle n’oubliera certainement jamais. Elle a affirmé dans C à vous que le chanteur lui a offert un baiser, et pas n’importe où ! C’était bien sur ses lèvres. Il avait certainement de quoi faire tourner la tête à l’adolescente de 16 ans.

Ce n’est pas la première fois qu’elle en parle !

Si aujourd’hui Laurence Boccolini est une femme mature et mère, cet épisode avec le musicien a certainement marqué sa vie. D’ailleurs ce n’est pas la première fois qu’elle y fait référence. Elle en garde même de très beaux souvenirs. On se souvient encore de l’une de ses publications sur Instagram, après avoir lu la biographie d’Elton John en un seul trait.

C’était en octobre 2019. Dans son post elle a parlé de sa rencontre avec le chanteur tout en évoquant l’épisode du baiser. Aussi, elle avait exprimé son désir de le voir à nouveau. Son post a rapidement obtenu près de 2000 likes.