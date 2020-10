Laurence Boccolini : son 1er prime sur France 2 avec l’émission « Les Comiques préférés des français » !

View this post on Instagram

soyez heureuse, soyez libre , soyez humble, soyez sûre de votre valeur, vous êtes forte, vous êtes importante , vous avez survécu à tout ce qui vous effrayait jusque là ,demain vous aurez aussi la force de franchir vos propres obstacles. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n’êtes pas “assez “ Bien, ou belle , ou mince , ou drôle , ou efficace , ou …peu importe . Croyez moi : vous êtes “ assez “.😉 That’s all… be happy be yourself be proud be free you are strong, important and nobody can rain on your parade! spread kindness. #love #respect #strong #important #aware #kind #free #survivor #youareenough 🙏🏻✊ that’s all