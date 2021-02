Laurent Delahousse s’emmêle un peu les pinceaux en plein direct, découvrez le petit lapsus

Les internautes ont les yeux un peu partout et ils sont en mesure de trouver toutes les imperfections, les erreurs, les lapsus et les petites « boulettes ». Laurent Delahousse recevait pour cette émission diffusée en début de soirée sur France Télévision une passionnée de jazz à savoir Melody Gardot. Cette dernière présente sur le plateau est alors interrogée pour sa relation avec Katharine Hepburn. Laurent Delahousse commet alors une erreur en évoquant cette dernière puisqu’il s’agit en réalité d’Audrey Hepburn. Le petit lapsus a rapidement été identifié par les internautes.

Deux personnalités très connues avec un palmarès incroyable

Vous connaissez sans doute Audrey Hepburn qui était aussi connue pour être une icône de la mode et de beauté. Toutefois, elle n’a pas la même carrière que Katharine et les deux femmes n’appartiennent pas à la même famille alors qu’elle partage le même nom. Les deux actrices ont reçu des oscars, Audrey a pu en soulever un seul contre quatre pour Katharine Hepburn qui est donc au coeur de ce petit lapsus en plein direct.

Toutefois, il faut savoir que les deux actrices sont largement renommées notamment dans le classement des plus grandes actrices à Hollywood comme le rappelle Voici .

. Elles ont donc été saluées par l’American Film Institute qui est notamment à l’origine de ce classement et peu d’actrices peuvent se vanter d’en faire partie.

Laurent Delahousse a donc réalisé une petite bourde à la télévision, mais cela n’a pas semblé très dérangeant pour l’invité.

Cela n’a pas non plus empêché les téléspectateurs d’apprécier grandement Melody Gardot qui a également proposé un live. C’est notamment l’une des dernières émissions à proposer des directs pour la chanson française ou étrangère. Avec la crise sanitaire qui traverse le monde entier, il est toujours agréable de se pencher sur la musique et les représentations de ce genre même si elles sont finalement trop courtes. Cette passionnée de jazz est connue pour être une grande musicienne et elle est d’origine américaine.

Toutefois, elle a pu déposer ses valises en France, car elle est désormais installée dans notre pays. Il faut savoir qu’elle est également une chanteuse engagée, elle a notamment pu rejoindre le mouvement de libération de la parole. Il y a près de deux ans, la chanteuse révélait qu’elle avait été la cible de violences conjugales.

Laurent Delahousse n’est pas à son premier lapsus

Ce n’est donc pas la première fois que Laurent Delahousse réalise un petit lapsus puisqu’il avait déjà fauté il y a quelques années. D’ailleurs, le tweet avait été grandement partagé sur les réseaux sociaux puisqu’il avait évoqué à cette époque Laurent Ruquier et sa grosse tête. En ce qui concerne Mélody Gardot, elle était très élégante sur le plateau de télévision face à ce présentateur. Il faut savoir qu’elle est âgée, à peine, de 20 ans et elle est déjà reconnue pour son talent dans le monde du jazz. Il faut également savoir que la musique a été particulièrement importante pour la chanteuse qui a été la victime d’un accident de vélo dont les conséquences ont été importantes.

Comme le révèle Télérama, elle a été à demi paralysée à cause de cet accident et les médecins semblent tout de même confiants pour son état de santé. Melody Gardot a donc l’occasion de se reconstruire grâce à la musique et sa passion pour le jazz. Elle est aussi très appréciée pour sa voie ou encore le charme qu’elle peut dégager, ce qui fut le cas face à Laurent Delahousse qui sera sans doute pardonné pour son petit lapsus.