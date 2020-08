Laurent Gerra : l’humoriste devient papa pour la première fois à 52 ans et dévoile le prénom de sa fille !

C’est officiel, Laurent Gerra est papa. Il y a quelques heures, ce chroniqueur de RTL a accueilli son premièr enfant avec sa compagne Christelle Bardet.

Il ne parle presque jamais de sa vie privée

Née depuis quelques heures, l’enfant est une petite fille qui répond au prénom de Célestine. Elle est née avec une quinzaine de jours à l’avance et pesait 2,4kg à sa naissance.

À 52 ans, Laurent Gerra est papa pour la première fois https://t.co/BvnyDBHrsQ pic.twitter.com/t4djjcs0Yd — Paris Match Belgique (@ParisMatchBe) August 26, 2020

Laurent Gerra et Christelle se sont fréquentés depuis des années, à peu près dix ans. La maman est une journaliste et romancière. L’année dernière, elle a sorti son livre « Quand maman plantait des brosses à dents». Elle y aborde l’histoire de sa mère qui souffrait d’Alzheimer et dont elle a pris soin pendant quatorze ans avant sa mort. Elle est aussi responsable des relations publiques dans la société de Laurent Gerra : Elge production.

En 2019, pendant l’émission « Vivement dimanche », Michel Drucker a profité du passage de Christelle sur le plateau pour faire quelques confidences. Il y raconte qu’en présentant l’émission « Tenue de soirée », c’était à ce moment qu’elle rencontre Laurent et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Selon elle, leur rencontre s’est faite grâce à Michel.

Quant à Laurent, il n’aime pas parler de sa vie privée. Il a toujours pris soin de protéger son intimité. On pourrait prendre comme exemple le fait que les gens pensaient que sa relation avec sa compagne était encore récente alors qu’elle a déjà durée longtemps.

Laurent Gerra est papa pour la première fois https://t.co/NLk1LvuQc7 un vrai humoriste ne descend jamais au dessous de la ceinture…………………………………………………!! — stephen (@stephen68827884) August 26, 2020

Un résumé de la vie de Laurent Gerra

Laurent Gerra est un imitateur et humoriste, acteur et réalisateur français. Il est né le 29 décembre 1967. C’est le fils unique d’une vendeuse de linge de maison et d’un employé d’une entreprise de transports. Ses parents avaient 20 ans quand ils ont eu leur fils. C’était un jeune couple de français. Il fait ses imitations très tôt, à l’âge de cinq ans. Ceux qui en font les frais sont Michel Sardoux, Jacques Dutronc et quelques personnages dans « La petite maison dans la prairie ».

#News : Laurent Gerra papa : sa compagne Christelle a accouché, le prénom dévoilé https://t.co/wFQzHJvlk3 — Eloise ♡ (@Eloise92i) August 26, 2020

En 1985, il se lance dans des études, dans la communication et l’information. C’est en étudiant à Lyon qu’il y fait ses premiers pas dans les cabarets-théâtres ainsi que les soirées mondaines dans son premier spectacle « Paf dans la gueule ! ». Il travaille avec Jacques Martin dans son émission « Ainsi font, font font ».

En 1992, il rejoint Virgine Lemoine à la télévision. Il est ensuite retenté par une carrière à la radio. Il se sépare de Virginie et entre à Europe 1. Son émission « En route vers l’an débile » est un vrai succès et compte plus de 1300000 auditeurs de plus.

Laurent fête ses 40 ans, sur la scène du palais des congrès de Paris. Il célèbre aussi ses vingt cinq ans de carrière sur la même scène. Ce spectacle est transmit en direct sur RTL. Il officie chaque matin sur RTL dans la matinale du lundi au vendredi.

A la fin de l’année 2012, il connait un succès phénoménal avec ses rendez-vous à l’Olympia. Il va fêter ses cinquante ans dans une émission présentée par Michel Drucker. Les imitations s’y succèdent et ainsi que des duos avec des chanteurs.

Ses chroniques chaque matin à 8h45 sur RTL réunissent deux millions d’auditeurs tous les matins. Depuis l’élection de François Hollande, ses imitations évoluent. Il met en scène François Hollande parlant avec François Mitterrand. Laurent Gerra est aussi le filleul de la chanteuse Mick Micheyl. Il a aussi été en couple avec l’actrice Mathilde Seigner.