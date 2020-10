Laurent (L’amour est dans le pré) avoue avoir déjà pensé au suicide !

Laurent a connu de graves difficultés financières

Tout le monde est déjà plus ou moins passé dans un état de difficulté financière et sait à quel point cela peut vous plonger dans une immense sensation de dépression. Ce fut le cas de Laurent, ancien candidat de L’amour est dans le pré 2019. Ce dernier a eu énormément de mal à surmonter ses difficultés financières. Son état d’énervement était tel qu’il a même déjà songé au suicide. Toutefois, grâce à l’aide de sa compagne Maud, Laurent a pu surmonter ces épreuves difficiles et s’en sortir indemne, mentalement comme financièrement. Comme quoi l’amour donne des ailes !

Ce fut dans un état de désespoir intense que Laurent s’était enfin décidé à demander de l’aide financière à sa compagne Maud. En effet, ses problèmes d’argent et d’endettement étaient tels qu’il a déjà pensé à se suicider, tellement il n’en pouvait plus. La ferme de Saint-Hilaire-en-Morvan à Nièvre, du candidat de l’année 2019 dans L’amour est dans le pré 2019, dépérissait sur place. Cela était dû à la sécheresse ainsi qu’au manque de ressources.

Avez-vous déjà entendu dire que l’amour sauve des vies ? Ce fut le cas de Laurent. En effet, il a rencontré sa compagne Maud dans cette émission culte diffusée sur M6. Ce fut grâce à sa chérie qu’il s’était décidé à lancer un appel à l’aide sur les réseaux sociaux en juillet dernier. Le couple a également lancé une cagnotte Leetchi ainsi qu’une kermesse solidaire. Laurent a avoué dans Le Parisien du 29 septembre qu’il a déjà envisagé le pire. A présent, il lui est permis de sortir un peu la tête de l’eau.

Une question de vie ou de mort pour Laurent

Les téléspectateurs ont tous pris cet attachant éleveur de vache en pitié. Ce dernier avoue qu’il s’agissait réellement d’une question de vie ou de mort. Son état d’endettement était tel qu’il avait déjà pensé que disparaitre en silence pouvait être la meilleure des alternatives. Toutefois, il a choisi de rester en vie et de s’accrocher, sachant bien que tout le secteur agricole est actuellement en souffrance.

La vie et le système social actuel pousse réellement les gens au suicide selon les propos de Laurent, ex candidat de L’amour est dans le pré 2019. En effet, le monde d’aujourd’hui voit toujours plus grand et avec toujours plus de dettes. Si Laurent avait eu un peu de scrupules au début à demander de l’aide, il est heureux de l’avoir fait et pense que tout le monde devrait être solidaire entre eux. Cet appel au secours lui a permis de récolter 29 685 euros en plus des recettes de leur kermesse. Cet argent aura permis à Laurent de rembourser un fournisseur de longue date à qui il devait une sacrée somme.

L’appel à l’aide de Laurent n’est pas resté vain. En effet, une vague d’élan de solidarité a littéralement déferlé sur eux. Près de 500 personnes ont d’ailleurs fait le déplacement dans le but de venir en aide au couple et d’acheter les produits de ferme qu’ils vendaient sur place. D’autres agriculteurs de l’émission L’amour est dans le pré ont également décidé de lui prêter main-forte. François de la saison 14, par exemple, lui a offert 65 bottes de foin d’une valeur de près de 4 000 euros. Ce cadeau lui a permis de nourrir son troupeau. Pierre et Frédérique de la saison 7 en 2012 l’ont également aidé à vendre ses produits.