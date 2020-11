Laurent (L’amour est dans le pré) : il subit des reproches accablants de ses prétendantes !

Depuis le 14 septembre, les fans de ce programme de M6 ont retrouvé Karine Le marchand et ses treize agriculteurs. Âgé de 45 ans, Laurent est un éleveur de vaches allaitantes et de brebis, originaire de la Normandie.

Laurent, reproché de ne pas être dans la séduction par ses deux prétendantes

Père de deux enfants et divorcé depuis plusieurs années, Laurent est décidé à retrouver l’amour dans l’émission de Karine Le Marchand. Lors de l’épisode de ce lundi, ses prétendantes Emilie et Charlottes lui ont reproché le fait de ne pas être assez romantique. Ces dernières estiment qu’il manque de séduction. Il faut dire que l’un des plus grands rêves de cet agriculteur c’est de fonder une famille et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il accorde une importance capitale à cette émission. Depuis le début de cette nouvelle saison du speed-dating, Laurent a été principalement attiré par Charlotte âgée de 29 ans et vendeuse en prêt-à-porter et Emilie, âgée de 39 ans qui est une mère célibataire. Quelque temps après leur arrivée dans la ferme, elles n’ont pas manqué de faire des reproches à cet agriculteur.

Lors d’un jour du marché, l’éleveur ainsi que ses deux prétendantes se sont réveillés de bon matin pour réaliser certaines tâches. Très préoccupé par ses activités, l’agriculteur de 45 ans qui pouvait compter sur le soutien de ces deux femmes, s’était quand même vu être en retard et cela l’aurait sans doute agacé. Visiblement très fatiguées après leur coup de main donné au fermier, elles ont plutôt été surprises par l’appréciation de ce dernier qui estime qu’elles ne font pas toujours preuve de bonne volonté pour l’aider. De leur côté, Emilie et Charlotte ont préféré prendre un peu de temps pour faire le point sur cette situation. Les deux mamans ont exprimé leur désolation car elles estiment que Laurent ne considère pas leurs efforts et n’ont pas hésité à indiquer que l’agriculteur en demande un peu trop. L’une d’entre elles a regretté l’attitude de Laurent lorsqu’elle a déclaré en pleurant « Aujourd’hui, j’ai envie de prendre mes affaires et de rentrer chez moi. Je n’ai plus la flamme que j’avais quand je suis arrivée. Il nous a fait venir, mais il n’y a pas de place pour nous ».

Les prétendantes de Laurent souhaitent lui donner une seconde chance

Une sortie des deux femmes que l’éleveur n’a pas voulu laisser passer. Comme c’est d’ailleurs le cas pour la plupart d’agriculteurs de ce speed-dating, Laurent accorde plus de temps à son activité et serait visiblement très absorbé par ses tâches quotidiennes. Ceci étant, il ne s’est pas rendu compte de la colère de ses deux prétendantes à son égard. Toutefois, Charlotte et Emilie ont néanmoins décidé de le lui faire savoir en faisant une petite mise au point. Les deux femmes lui ont fait savoir qu’il n’était pas dans la séduction et qu’il les a uniquement fait travailler depuis leur arrivée à la ferme. Emilie a d’ailleurs regretté « Je ne retrouve pas le Laurent que j’ai vu et que je veux voir ».

De son côté, Charlotte a également exprimé son ressenti lorsqu’elle a déclaré être venue à la ferme pour repartir avec l’éleveur plutôt que d’être en stage au sein de la ferme. Face à tous ces malentendus, les deux femmes comptent donner une seconde chance à Laurent tout en espérant que ce dernier sera dans la séduction. Les téléspectateurs de M6 sont impatients de vivre les prochains épisodes pour découvrir ce qui se passera par la suite. Il faut dire que Laurent a séduit les deux femmes par son profil. Alors qu’il recherche une femme qui obéit à un certain nombre de critères, il promet d’ailleurs de mettre sa future épouse aux petits soins.