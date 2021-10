Laurent Maistret fait des confidences, l’ancien de Koh-Lanta se dévoile sur TV Mag !

Cette fois, c’est l’aventurier Laurent Maistret qui est en lice. Le jeune homme a accordé une interview à TV Mag, plus précisément ce lundi 25 octobre 2021. Il profite de l’occasion pour faire quelques révélations sur sa participation à Koh-Lanta en Polynésie française. Marqué par des séquelles psychologiques et physiques, il s’exprime.

Laurent Maistret a été physiquement et psychologiquement atteint

Koh-Lanta est une expérience à vivre absolument pour grandir. Laurent Maistret quant à lui, y avait participé. En dépit des avantages de participer à cette aventure, il est impossible de faire abstraction des conséquences fâcheuses. Le jeune Maistreit qui a déjà eu à traverser cela et qui en est ressorti marqué en parle ouvertement.

En effet, le jeune homme de 39 ans a décidé de participer à nouveau à Koh-Lanta, cette fois, à la recherche d’adrénaline. Il faudrait reconnaître que le début de l’année 2021 n’a pas été très facile à vivre pour lui. En réalité, il a perdu sa mère dont il était énormément proche. Il avait donc besoin visiblement de changer un peu d’air. Koh-Lanta était donc la meilleure alternative.

Tout compte fait, Maistret n’a réellement pas été déçu par cette nouvelle saison bien que ça a été pour le moins très compliquée. Il en a profité au maximum et c’était visiblement très amusant. Il affirme « C’est ma saison la plus difficile. Mais l’année où je me suis le plus éclaté ».

Malgré cela, il était quasiment impossible d’écharper à l’impact psychologique que l’aventure a pu avoir sur lui. Il déclare « Les coups de couteau dans le dos, ça fait mal. Sans oublier les séquelles physiques à la sortie des épreuves ». Il poursuit en soulignant qu’il avait les pieds dans un très piteux état. « J’avais des cornes et un morceau de peau était parti » a-t-il conclu.

Koh-Lanta, une aventure très corsée

Être un candidat dans l’aventure Koh-Lanta n’est pas du tout facile compte tenu des lourdes épreuves qui sont proposées. Participer à l’émission, c’est accepter de vivre à la Robinson Crusoé. Les candidats doivent impérativement se débrouiller par eux même pour faire le feu et pour manger également. Ils doivent être suffisamment prêts à remporter des épreuves qui sont très souvent très physiques.

Hormis ça, être en mesure d’accepter et d’encaisser les douleurs est nécessaire. Et ce, puisque personne n’est en réalité, épargné des éventuelles blessures. Cela peut banalement avoir un impact psychologique sur le candidat. Il revient donc à bien s’armer avant de participer à un tel évènement.

Laurent Maistret

Laurent Maistret est un mannequin, danseur, sportif, animateur de télévision française qui a visiblement plusieurs cordes à son arc. Il est principalement connu pour ces nombreuses participations aux émissions de télévision. En occurrence à Koh-Lanta sur TF1. Il a réussi à remporter une édition en 2014. Le jeune homme est également le gagnant de la septième saison de l’émission Danse avec les stars en 2016.

Mannequin de profession, Laurent a eu aussi la possibilité de travailler pour de nombreuses marques. On peut faire mention de Guess, Klein, Reebok, Calvin, Levi’s, Decathlon, Vi Kenike, Renault, Go sport et bien d’autres.