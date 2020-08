Laurent Ournac : des internautes le soupçonnent d’avoir grossi, il leur donne une excellente réponse !

Loin de se laisser démonter, le comédien a répondu à ses accusateurs…

Les photos de vacances de Laurent Ournac font réagir des abonnés

Acteur et animateur de télé, Laurent Ournac est surtout connu pour être la vedette de la série diffusée sur TF1, « Camping paradis ». Pendant ses vacances, il ne rate pas de faire partager certains moments clés à ses fans, à travers son compte Instagram.

Comme on le sait, certains internautes ont la manie de critiquer le moindre changement qui s’opère auprès des célébrités. Laurent Ournac en a fait les frais, lorsqu’il a posté des photos de lui sur Instagram. En effet, il a reçu des réflexions déplacées quant à son poids. Allant plus loin, l’un des abonnés à même osé écrire : « Que vous arrive-t-il ? Après tant d’effort et une opération vous avez repris du poids ? ».

Ce message inconvenant dont il a fait l’objet, a reçu une réponse pleine d’humour de la part de Laurent Ournac. Notons que ce dernier avait eu du mal à faire face à son problème, il y a quelques années. Pour rappel, il a même dû subir une intervention chirurgicale pour se faire poser une sleeve.

Cette opération avait porté ses fruits, puisque l’acteur, en 2014, avait perdu des dizaines de kilos. A l’époque, ce fait avait également suscité toutes sortes de commentaires, mais surtout pour encourager l’artiste.

Aujourd’hui, la star de « Camping Paradis » semble avoir fait la paix avec son corps, acceptant de s’assumer tel qu’il est. Toutefois, il semblerait que tous ses fans ne soient pas de cet avis, puisque certains n’hésitent pas à l’accusé, faisant une fixette sur le poids de l’artiste.

Ces fans que l’on peut qualifier d’excessifs, ne ratent pas l’occasion de faire des comparaisons entre la forme physique de Laurent Ournac, et son apparence actuelle. Cette fois, l’artiste a décidé de répondre à ses détraqueurs, avec ce trait d’humour qu’on lui connaît. « C’est l’été … fuck le reste ».

Sur l’une des photos qui ont fait réagir les internautes, on peut voir Laurent Ournac debout devant une jolie porte de restaurant à la plage, d’après la légende de la photo. Il semblerait d’ailleurs que l’acteur passe ses vacances aux Cap d’Adge.

Laurent Ournac se défend, ses fans le soutiennent !

En réponse au commentaire déplacé dont il fait l’objet, Laurent Ournac a partagé une vidéo qui a bien fait rire son public. Une manière pour l’acteur de faire comprendre qu’il est heureux, et qu’il profite bien de sa vie. La légende de la vidéo disait : « Pendant que certains débattent de savoir si j’ai pris du poids ou pas, moi je suis en roue libre !!! ».

Sa vidéo a été visualisée des milliers de fois, tellement les internautes l’ont trouvé hilarante. Ses fans ont également volé à son secours, relevant le côté très déplacé du commentaire de ce pseudo fan. Parmi leurs réponses, on pouvait lire : «Il me semble que cette question est déplacée et la réponse ne regarde que lui», ou encore : «Vous ne savez pas de quoi vous parlez, c’est dur après l’opération et puis ça ne regarde personne c’est sa vie. ».

Toutefois, on peut dire que Laurent Ournac est parfaitement conscient d’avoir pris un peu de poids, puisqu’il admettait déjà ce fait lors d’une interview qu’il a donnée. Le plus important au final, c’est qu’il aille bien, et qu’il soit heureux.