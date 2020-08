Laurent Ournac : il évite un incendie de justesse au Camping Paradis ! Il rend hommage aux pompiers !

Laurent Ournac est un acteur français connu pour son passage à l’émission mon incroyable fiancé de TF1. Depuis quelque temps, le célèbre acteur joue le rôle du personnage principal de la série « Camping Paradis » qui connaît un véritable succès.

La ville de la série « Camping Paradis » touchée par un incendie

Laurent Ournac est le célèbre acteur qui incarne le rôle principal de la série Camping Paradis. Ce 5 août 2020, le comédien a publié sur son compte Instagram une pensée adressé aux populations et pompiers de cette région après un incendie. Le sud de la France a été frappé, il y a quelques jours, par d’importants incendies qui ont ravagé de nombreux hectares de forêts estimés à environ 1000 et d’un nombre total de 2700 personnes évacuées. Malgré l’importance des dégâts, le camping où se déroule le tournage de la célèbre série Camping Paradis a été épargné. Une nouvelle qui a réjoui néanmoins les différents acteurs même si les flammes ont décimé plusieurs autres espaces. Le camping représente un établissement situé du côté Bleue dans la commune de la Couronne. Parmi les lieux épargnés, on compte aussi la plage de la Saulce où certaines scènes de la série sont tournées. C’est une bonne nouvelle pour les acteurs de Camping Paradis ce d’autant plus que l’incendie a parcouru plusieurs kilomètres.

Laurent Ournac adresse un message aux pompiers

Laurent Ournac, qui est très attaché à cette commune, n’est pas resté indifférent face à cette situation même si le camping n’a pas été touché par les flammes. Pour ce faire, le comédien de 40 ans a tenu à adresser un message de réconfort aux populations concernées et à ceux qui se sont battus pour apaiser ces flammes. Ceci étant, il rend un vibrant hommage aux pompiers de Martigues et aux habitants, qui ont pour la plupart, été évacués hors de la zone de danger. « Une pensée à tous les pompiers engagés sur le terrible feu qui ravage Martigues et la Côte Bleue. Une pensée à tous les habitants de cette si belle région, aux touristes, aux saisonniers déjà fragilisés par la période que nous traversons. Force à vous tous ». C’est en légende d’une photo sur son compte Instagram d’un pompier, que l’acteur a écrit ce tendre message très touchant. Il poursuit en disant « Les images sont terribles. C’est très dur de voir cette si belle côté dévastée ». Tous ces messages de Laurent Ournac sont sans doute une preuve de son attachement à cette région française.

Le « Camping Paradis », une série à succès

Il faut préciser que la série Camping Paradis dont Laurent Ournac incarne le rôle principal, est tournée depuis son quatrième épisode dans le camping de l’Arquet dans le Bouches-du-Rhône. La plupart des prises de vues sont réalisées dans la zone du camping réservée à la série séparée des touristes et vacanciers. Malgré cet important incendie, on pourrait dire que les deux lieux concernés par le tournage ont été épargnés de justesse. Le message du célèbre comédien qui est très suivi par les réseaux sociaux, a été apprécié par ses multiples fans. Son message d’hommage était sans doute une manière pour lui de reconnaitre et d’encourager tous les efforts que ces pompiers ont consentis pour venir à bout de ce grand feu.

La série Camping Paradis connaît un véritable succès au regard de la qualité et du professionnalisme de ses acteurs. Elle représente l’une des séries télévisées les plus regardés sur TF1. Puisque la ville qui accueille le tournage de la série est touchée, Laurent Ournac se sent également autant affecté par ce drame que n’importe quel autre habitant de Martigues.