Laurent Ournac lance une réplique hilarante suite à un commentaire plutôt osé sur Instagram !

Laurent Ournac répond à un spam pour rigoler

Connu pour prendre la vie avec humour, Laurent Ournac a délecté ses fans avec un commentaire hilarant sur sa dernière photo Instagram. Le fameux cliché a été pris par sa femme depuis 6 ans, Ludivine Ournac, durant leur week-end familial dans le Verdon. La photo, intitulée « Être à la hauteur », le montre de dos, en contemplation au bord d’une falaise.

Les commentaires de ses abonnés et détracteurs pullulent alors. Mais un commentaire précis n’est pas passé inaperçu au comédien, celui d’un faux compte à caractère pornographique. Mais, l’ancienne révélation de l’émission Incroyable Fiancé ne s’est pas laissé faire par ce commentaire encombrant et quelque peu dangereux pour les naïfs. À la question piège « Qui connaît l’odeur de mon vagin ? », il répond alors « Ton gynécologue ?». Évidente et hilarante, cette réponse a fait le plaisir de ses fans et coupé court à la tentation trompeuse du bot pornographique.

Pour rappel, un bot est un programme d’automatisation d’actions sur les plateformes telles qu’Instagram ou Facebook. Il s’agit de l’outil préféré des cybercriminels pour arnaquer les internautes par des spams à caractère sexuel ou des campagnes mensongères. Cette pratique foisonne notamment ces temps-ci, malgré les efforts de Bot Police, organisme de signalement des spams spécialement créé pour contrer le spamming sur Instagram.

Selon les statistiques, il n’y aurait pas moins de 150 millions de faux comptes, éventuellement malveillants sur ce réseau. Les bots malveillants ciblent en particulier les comptes les plus suivis des réseaux sociaux. Les célébrités comme Kylie Jenner, Travis Scott ou LeBron James en ont fait les frais outre-Atlantique. Le fil de commentaires de Kylian Mbappé, Français le plus suivi sur Instagram avec ses 43,1 millions de followers, en est bondé.

L’ancien animateur de Danse avec les stars n’échappe pas à la règle. Mais comme à l’occasion des critiques sur sa reprise de poids, après son combat pour perdre 58 kg, l’humour reste l’arme de riposte préférée de Laurent Ournac. En plein tournage de la suite de Camping Paradis, l’interprète de Tom Delorme a choisi une fois de plus l’esprit pour répondre aux commentaires déplacés sur son fil Instagram.

Laurent Ournac, spammé, mais à la hauteur pour la rentrée

Sur la photo ciblée par le bot pornographique, Laurent Ournac mentionne être à la hauteur avec le tag #pasderepos. Une petite phrase pour relever le défi de la rentrée après une petite parenthèse familiale. En effet, l’acteur est de nouveau sur le tournage de la sa série phare Camping Paradis, qui revient pour une 12e saison avec 4 épisodes prévus.

Souvenez-vous, c’est dans la série de Michel Alexandre, diffusée pour la première fois en 2006 que Laurent Ournac a gagné le cœur du public. Après l’arrêt forcé de la dernière saison suite à la crise sanitaire, tout le staff de la série a gaiement repris du service en mi-août. L’acteur est donc revenu dans la peau de notre hôte Tom Delorme depuis mi-août, aux côtés de toute l’équipe du Camping Paradis, dont Patrick Guérineau et Thierry Heckendorn. Rappelons que l’épisode inédit de la saison 11, intitulé La vie est belle, a battu un record lors de sa diffusion sur TF1 avec près de 4 384 000 téléspectateurs. Cela annonce un vent favorable pour cette nouvelle saison qui promet rires et aventures inédites, mais surtout une liste d’invités singuliers, ce qui fait la particularité de la série. Le premier nom révélé, une icône de la télévision, Patrick Sébastien.