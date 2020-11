Laurent Ournac : sa femme se venge d’une blague et dévoile une photo ridicule de lui !

Laurent Ournac est un acteur français très connu pour son rôle dans la série Camping Paradis. Celui qui s’est révélé en 2005 sur TF1 lors de l’émission Mon incroyable fiancée, vit une véritable histoire d’amour avec Ludivine depuis plusieurs années.

Laurent Ournac, la réaction de sa femme après avoir publié une photo d’elle sur les réseaux sociaux

Les deux amoureux se sont d’ailleurs dit « oui » en 2014 et filent le parfait amour depuis tout ce temps. Très discret sur sa vie privée, Ludivine Ournac semble ne pas aimer s’afficher sur les réseaux sociaux contrairement à son mari qui partage régulièrement les clichés de lui sur son compte Instagram. Pour ceux qui l’on connut dans ses débuts à la télévision, Laurent interprétait le personnage du compagnon d’Adeline dans Mon incroyable fiancé. S’il se montrait dans cette émission comme un copain affreux, ce dernier est une toute autre personne dans la vraie vie. Très amoureux de son épouse, l’acteur de Camping Paradis s’est amusé récemment en dévoilant une photo de sa femme sur Instagram et dont il n’imaginait pas la réaction.

Les parents de la petite Capucine sont toujours aussi complices après 6 ans de vie commune. Ce n’est pas la première fois que l’acteur de 40 ans publie des photos de son épouse. D’habitude, Laurent Ournac post des clichés de son épouse avec ses deux enfants. Ayant choisi cette fois d’afficher Ludivine en pleine grimace, cette dernière ne s’est pas laissée faire et s’est vengée de son mari. La photo de la mère de Capucine et Léon que son mari a dévoilée sur la toile, la montre en train de faire des grimaces. De son côté, la jeune femme a voulu réagir à cette taquinerie en dévoilant un cliché peu recommandable de son époux.

Ludivine ridiculise son mari en publiant une photo contraignante de ce dernier sur Instagram

Les abonnés de la page Instagram de Laurent Ournac ont été amusé de découvrir une photo de lui, avec les fesses à l’air publiée par son épouse. Cette dernière qui estime que son amoureux lui aurait déclaré la guerre n’a pas hésité à ridiculiser le célèbre acteur français. Sur la photo en question, on peut apercevoir le comédien avec son postérieur face à l’objectif de la caméra alors qu’il s’efforce à replier la poussette. Au moment où il avait été pris en photo, le père de Capucine et Léon semblait ne pas être au courant que son jean était légèrement descendu, dévoilant l’intégralité de son derrière. Ludivine n’avait donc pas hésité à photographier cet instant, une photo qu’elle a précieusement conservée pour une circonstance de vengeance. Surpris par ce cliché, l’acteur de Camping Paradis n’a pas manqué de réagir à la publication de son épouse « Y’a donc pas de respect ? ». Ce dernier ne se doutait visiblement pas d’une telle réaction de sa femme. On espère que ce petit affront ne fera pas naître la haine entre les deux tourtereaux.

Laurent Ournac s’est toujours montré très amoureux de son épouse et n’hésite pas à le lui faire savoir lorsque l’occasion se présente. Le 19 juillet dernier symbolisait la date de leurs six ans de mariage et le comédien avait partagé avec les abonnés de son compte Instagram, une magnifique photo de son mariage avec la mère de ses enfants, accompagné d’une adorable déclaration d’amour à l’endroit de cette dernière. Laurent qui s’illustre comme un mari romantique, avait offert un joli bouquet de fleurs à son épouse pour célébrer ces moments. On pouvait également apercevoir les deux tourtereaux dans un bateau en pleine balade. Lors de son 40e anniversaire en avril dernier, l’humoriste avait dévoilé le magnifique cadeau que Ludivine lui avait offert. Le couple vit des moments mémorables aux côtés de leurs deux enfants.