Laurent Ruquier clashe violemment son ancienne productrice Catherine Barma, un scandale d’argent !

Personne n’aurait pu imaginer que la tension soit aussi dingue entre Laurent Ruquier et Catherine Barma. En effet, pendant de nombreuses années, cette dernière a pu produire des émissions de l’animateur sur France 2. Toutefois, depuis quelques années, il semblerait que les deux protagonistes soient en froid et cela rend très triste les plus grands fans de Laurent Ruquier qui appréciaient de voir parfois sa complicité avec Catherine Barma.

Avec de plus des déclarations assez choquantes sur le coronavirus et les restaurants clandestins, Laurent Ruquier est dans la tourmente. En effet, les derniers propos qu’il a pu tenir sont assez choquants. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus d’ailleurs le nombre de messages parfois très haineux en ce qui concerne l’animateur de France 2 Laurent Ruquier. Mais plus récemment, c’est un autre scandale que l’on a pu découvrir, et celui-ci fait froid dans le dos…

Laurent Ruquier au plus mal, le salaire des chroniqueurs des Grosses Têtes dévoilés

C’est une bien triste nouvelle que personne ne s’attendait à lire, alors que des millions de français se trouvent aujourd’hui dans une situation vraiment terrible depuis la crise sanitaire du coronavirus.

En effet, il se trouve que des millions de français ont perdu leur emploi, et ils ne savent pas quoi faire en cette période assez difficile. Pourtant, dans la sphère médiatique, on ne cesse d’entendre des nouvelles incroyables comme cela a été le cas récemment avec les Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Contre toute attente, c’est Steevy Boulay, l’ancien candidat que l’on a pu voir dans Loft Story il y a de cela vingt ans, qui a pu tout raconter à ce sujet.

Avec un salaire de plus de 1000 euros pour l’émission, cela a provoqué une grosse colère de la part des internautes qui n’ont pas du tout compris que l’intervention du chroniqueur pouvait être aussi élevée par émission. Mais plus récemment encore, c’est une nouvelle information complètement folle que l’on a pu découvrir.

Il se trouve que Laurent Ruquier semble être en désarroi complet avec son ancienne productrice, Catherine Barma. Il a pu tout révéler lors d’une intervention très récente et celle-ci fait vraiment froid dans le dos…

Laurent Ruquier balance tout sur Catherine Barma et règle ses comptes

On ne compte plus le nombre de fois où Laurent Ruquier a pu prendre la parole par le passé pour passer des coups de gueule. En revanche, personne n’aurait pu imaginer que l’animateur allait pouvoir être aussi dur avec son ancienne productrice Catherine Barma. Pendant plusieurs années, on savait en effet que les deux protagonistes ont collaboré pendant longtemps, mais récemment il semble y avoir une vraie discorde entre les deux.

Alors qu’il était invité d’une émission sur RTL avec Eric Dussart, Laurent Ruquier n’a clairement pas été tendre avec Catherine Barma. Il a fait des révélations que personne ne s’attendait à entendre à l’antenne. Laurent Ruquier a affirmé en effet qu’après une vingtaine d’années de collaboration avec elle, il a décidé de « changer d’air », tout en disant que Catherine Barma avait disparu « du jour au lendemain ».

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car on a même cru comprendre que l’animateur Laurent Ruquier accuserait Catherine Barma de lui devoir encore de l’argent : une histoire qui pourrait aller malheureusement très loin, car les deux protagonistes ne semblent plus du tout être en relation l’un avec l’autre aujourd’hui.