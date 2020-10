Laurent Ruquier : il s’exprime sur les textos agressifs envoyés par Cyril Hanouna !

Laurent Ruquier a été invité sur le plateau de TPMP ce mardi 20 octobre et les téléspectateurs de cette émission qui ne cesse de faire parler d’elle, ont eu droit à des révélations étonnantes au sujet des textos agressifs envoyés par le présentateur de C8.

Laurent Ruquier parle des SMS agressifs envoyés par Cyril Hanouna

Les fans de Touche pas à mon poste ont été surpris de la venue de l’animateur radio et télé, Laurent Ruquier sur C8. Alors que leurs clashs remontent à plusieurs années, les deux journalistes français auraient décidé d’enterrer la hache de guerre. Toutefois, le partenaire de Benoît Petitjean est revenu sur les SMS qu’il aurait reçu de Cyril Hanouna. Le présentateur de C8 et l’animateur de RTL n’ont pas manqué de rassurer les téléspectateurs sur les rumeurs du conflit qui existerait entre eux. Comme il aime si bien le faire, Cyril Hanouna a annoncé plusieurs heures à l’avance, la venue d’un invité spécial pour un face à face. Il faisait savoir aux fans de son talk-show qu’il serait en tête en tête avec Laurent Ruquier, une grande première que personne ne voulait louper.

Déterminé à rendre cette édition plus captivante, le présentateur de TPMP a prévu un détecteur de mensonges pour ce tête à tête. Les téléspectateurs ne se sont pas du tout ennuyés. Au cours de l’émission, on pouvait entendre une voix qui posait la question à l’animateur de On est en direct s’il avait reçu des SMS de Cyril Hanouna dans lesquels ce dernier s’en prenait à plusieurs autres célébrités de la télévision. Une occasion pour Laurent Ruquier de tout balancer à propos, après avoir éclaté de rire. Il a entamé « De mon entouage non. Moi directement oui ! ». Une réaction qui a amusé l’équipe des chroniqueurs sur le plateau de Touche pas à mon poste. L’animateur et humoriste a poursuivi avec humour « Je dis la vérité mais bon ce n’est pas très méchant. Ce sont des petits échanges comme on peut avoir parfois. Je réponds pas, je me dis que je répondrai plus tard ».

L’origine des clashs entre Cyril Hanouna et Laurent Ruquier

La petite guéguerre qui existe entre les deux animateurs serait née des pourcentages obtenus des audiences lors des émissions télé. Vers la fin de l’année passée, Laurent Ruquier avait fait une publication sur son compte Twitter comparant les audiences de ses émissions à celles de TPMP tout en faisant réagir le présentateur de C8. Il faut dire que l’animateur de RTL avait voulu restructurer son programme On n’est pas couché sur France 2. Ceci étant, il avait changé le décor ainsi que la présentation de cette émission. Toutefois, Laurent Ruquier avait essuyé un échec après la naissance d’une polémique après avoir reçu Yann Moix sur son plateau sans le prévenir de leurs échanges pourtant ce dernier faisait déjà l’objet de critiques suite à des dessins antisémites.

Les choses se sont davantage compliquées pour Laurent Ruquier d’autant plus qu’il avait essayé de soutenir son invité en prenant sa défense. Cette émission avait été regardé par 878 000 téléspectateurs seulement, causant ainsi une baisse d’audience sur France 2. Suite à cette situation, l’animateur de 57 ans avait décidé de rendre public un classement des audiences des autres émissions. Dans son commentaire, il disait « On n’est pas couché se trouve devant Touche pas à mon poste, Quotidien, ou encore C à Vous ». Étant donné que les émissions citées n’étaient pas diffusées aux mêmes horaires que le talk-show de Cyril Hanouna, ce dernier n’avait pas été tendre avec Laurent lorsqu’il avait commenté « Définition de l’arnaque, Laurent est nerveux en ce moment ça lui faire des bêtises! J’ai connu ça ». Depuis ce temps, les deux animateurs ne cessent de se tacler par médias interposés.

L’émission de TPMP de ce mardi était plutôt une édition spéciale d’autant plus que les téléspectateurs ont assisté à un face à face entre les deux supposés ennemis. Ce n’est pas la première fois que Cyril Hanouna est accusé d’envoyer des messages agressifs à ceux qui sont considérés comme ses ennemis. En 2019, le rappeur JoeyStarr révélait avoir reçu de nombreux SMS de menaces de l’animateur. Visiblement, le présentateur de TPMP préfère régler ses comptes de cette manière.