Laurent Ruquier : sa nouvelle émission « On est en direct » surprend avec ses nombreux invités !

Laurent Ruquier accueille ses invités dans un décor unique

Ce samedi, le talk-show « On est en direct » de Laurent Ruquier est venu remplacer l’émission « On n’est pas couché » de 23h30. De ses propres aveux, l’animateur a toujours souhaité refaire du direct. Cette émission d’une heure trente est particulière dans le sens où il s’agit d’un lieu de rendez-vous pour les intellectuels, artistes et auteurs qui souhaiteraient se retrouver un samedi soir.

Laurent Ruquier a passé près de 14 ans d’arène médiatique avec « On n’est pas couché ». Aujourd’hui, il a voulu se réinventer et créer son tout nouveau concept bien à lui. Canapé en velours caramel, lumières tamisées, piano, bar, fauteuils roses, moulures à l’anglaise… On peut dire que notre producteur – animateur ne fait pas les choses à moitié !

Pour Laurent Ruquier, cette toute nouvelle émission est une sorte de révolution. Venant tout juste de quitter son ancienne productrice, l’animateur a décidé de totalement modifier son ambiance de fond ainsi que son générique. C’est donc dans une ambiance à la fois chic et cosy que Laurent Ruquier évolue désormais, d’un plateau de tournage à l’autre.

En effet, la nouvelle émission se déroule à Paris, dans les anciens studios de Canal+. Un décor à l’avenant y a été préalablement monté pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de France 2. L’animateur favori de ses derniers déambule donc avec aisance de la table noire à l’espace piano et du bar à la scène musicale. Bien qu’à 57 ans, l’animateur affirme que sa carrière est plus, derrière lui que devant, ce tout nouveau tournant prouve bien qu’il n’en est rien !

Laurent Ruquier est ravi de faire à nouveau du direct

Du haut de ses 57 ans, l’animateur des Grosses Têtes sur RTL redevient un intervieweur. Laurent Ruquier n’a plus de chroniqueur pour jouer les snipers à sa place. Il sera seul aux commandes et cuisinera lui-même ses invités. C’est le côté inattendu de l’émission en direct qui enchante particulièrement le producteur – animateur. Cette fois-ci tout sera différent, notamment en termes de liberté de parole et de réaction à l’actualité. Un débat sera d’ailleurs lancé sur le sujet, avec le philosophe André Comte-Sponville, mais également le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti avec qui l’animateur engagera un face à face politique et intime.

Laurent Ruquier en attend beaucoup de son talk-show nocturne qui se déroule dans un décor feutré. Il affirme que tout le monde est différent la nuit car l’on se sent plus libre et c’est plus simple de se dévoiler. L’animateur affirme être ravi de ne pas être journaliste et de ne pas posséder de carte de presse. Ainsi, il n’a nul besoin de se montrer neutre et pourra parfaitement faire part de ses avis sur les divers sujets et débats évoqués.

Le souhait de Laurent Ruquier, c’est que les artistes puissent débarquer sereinement sur son plateau à la sortie d’une représentation pour refaire le monde autour d’un verre en sa compagnie. En parlant d’artistes d’ailleurs, il faut savoir que la nouvelle émission en direct de Laurent Ruquier accueille un grand nombre d’invités chaque semaine. L’actrice et autrice Isabelle Carré, l’ex des « Inconnus » Bernard Campan ou le trublion Kheiron sont quelques exemples.

Laurent Ruquier affirme disposer de l’âme d’un sniper mais avec seulement un peu plus de bienveillance. Toutefois, il conservera son côté poil à gratter, notamment puisqu’il fait du direct. Laurent Ruquier ajoute que les humoristes tels que Philippe Caverivière, Kody Kim, Rosa Bursztein ou encore Florence Foresti auront le loisir de jouer un rôle important dans son émission. L’animateur révèle le concept avant-gardiste de cette nouvelle émission au décor à la fois intimiste et contemporain.