Laurent Voulzy : il raconte son calvaire avec Elie Semoun, les sketchs étaient très difficiles à tourner pour lui !

Alors que par le passé, on avait d’ores et déjà pu voir le chanteur français Laurent Voulzy participer aux sketchs d’Elie Semoun dans les fameuses vidéos Les Petites Annonces d’Elie, personne ne s’attendait à ce qu’il prenne la parole sur un sujet aussi brûlant que ce qu’on a pu voir dernièrement.

En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que ces sketchs semblent plus drôle à l’antenne que lors des tournages, et Laurent Voulzy a l’air du même avis que les téléspectateurs à en croire ses toutes dernières déclarations. Comme vous allez le voir, rien ne va plus et cela pourrait provoquer une guerre entre l’humoriste Elie Semoun et le chanteur Laurent Voulzy qui a fait ses déclarations choquantes…

Elie Semoun dans la controverse : son dernier spectacle ne plait pas du tout aux français qui ont réagi sur les réseaux sociaux !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les français ne peuvent malheureusement plus se rendre dans les salles de spectacles qui ont été fermées par les autorités françaises dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus. Mais il semblerait qu’Elie Semoun, l’humoriste français, ait trouvé une parade pour pouvoir quand même faire un spectacle devant des centaines de spectateurs.

Personne ne s’attendait à ce que ce dernier fasse des choix aussi drastiques, et les français ont été choqués en apprenant la nouvelle, via la photo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux. En effet, il semblerait qu’Elie Semoun se soit rendu en Martinique pour réaliser son spectacle, là où les salles de spectacles sont restées ouvertes et permettent d’accueillir encore du public.

Ah ! Quel plaisir de faire rire de nouveau . Merci au public martiniquais ça faisait quelques mois que j’étais orphelin de vous pic.twitter.com/yY3DhYPoA7 — elie semoun (@SemounElie) January 17, 2021

Dans la photo que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux, on peut donc voir l’humoriste Élie Semoun qui semble très heureux de donner son spectacle devant des spectateurs. Mais il ne s’attendait certainement pas à voir les réactions des internautes qui ont été très violentes sur les réseaux sociaux. En effet, il a été accusé de réaliser son spectacle en Martinique pour son propre plaisir, et non pour les spectateurs.

Personne ne sait en revanche si le spectacle de l’humoriste a pu donner lieu à des contaminations lors de la représentation du spectacle d’Elie Semoun, mais ce qui est sûr c’est que les réactions de certains fans les plus fidèles ont changé du tout au tout ! Mais aujourd’hui, c’est le chanteur Laurent Voulzy qui en a rajouté une couche de Elie Semoun est dans la tourmente.

Laurent Voulzy : il balance tout sur les sketchs d’Elie Semoun, est-ce la fin d’une amitié ?

C’est dans l’émission de Laurent Ruquier On est en direct sur France 2 que l’on a pu voir Laurent Voulzy face à Elie Semoun s’exprimer sur sa participation aux fameuses Petites Annonces. Mais alors que tout le monde s’attendait à ce que le chanteur raconte des anecdotes croustillantes, dans la réalité cela a été très différent.

Parfois on est fan de ses amis pic.twitter.com/sS301shAzy — elie semoun (@SemounElie) May 9, 2013

En effet, Laurent Voulzy ne s’est pas gêné pour tout balancer ! Il raconte en effet qu’une simple séquence a duré deux heures à cause du sérieux qu’il fallait absolument maîtriser pour cette séquence.

Bien que Laurent Voulzy semble garder néanmoins un bon souvenir de cette expérience, nous ne sommes pas sûrs qu’il referait aujourd’hui une nouvelle participation à un sketch d’Elie Semoun, sauf si les fous rires sont permis.