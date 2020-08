Laury Thilleman victime d’un accident de surf : la miss France montre son entaille à la cuisse !

Il ne fait aucun doute que Laury Thilleman est la plus sportive de toutes les Miss France. Sa passion pour le surf aura pourtant eu raison d’elle lors de ses dernières vacances. Ce sport pourrait se révéler bien dangereux, et cette fois, c’est notre Miss France qui en a fait les frais. En essayant de dompter les vagues de l’océan lors de ses dernières vacances, Laury s’est fait une belle entaille à la cuisse. Les photos qu’elle a partagées sur Instagram donnent plus de détails sur cet accident.

Des vacances pour Laury Thilleman et son mari Juan Arbelaez

Cet été, le charmant couple s’est encore rendu dans le Sud-Ouest de la France. Les deux tourtereaux se sont mis en quatre pour passer de merveilleux moments. Des vacances bien particulières pour les deux amoureux qui ont prévu un programme spécial. Ils ont fait un road trip en France à bord d’un van spécialement aménagé.

Sur leur trajet, nos deux amoureux se sont arrêtés en Bretagne, puis sur les côtes de La Rochelle, ensuite sur celles du Cap Ferret et du Biarritz. Si on se demande ce qui les attire vers ses villes côtières, la réponse est toute faite. La Miss France 2011 est une grande passionnée de surf et ses côtes offrent les meilleurs vagues… une aubaine donc pour Laury Thilleman qui ne s’est pas fait prier.

Toutes les belles choses ont une fin et c’est justement la fin des vacances pour Laury et son mari qui doivent retourner à leurs activités. La miss a voulu partager les souvenirs de ses agréables vacances sur Instagram. Des vacances qu’elle n’oubliera probablement jamais. Ses fans ont pu voir ses clichés le 17 août où la jeune femme de 29 ans semblait particulièrement nostalgique.

Une belle entaille à la cuisse

La jolie brune a certainement voulu cacher l’incident aux médias. En effet, elle a été victime d’un accident de surf qui lui a laissé une cicatrice au niveau de sa cuisse. Sur l’une des photos, on voit bien sa jambe marquée d’une belle balafre encore rouge. Cependant, cela ne suffit pas pour décourager Laury Thilleman qui est bien plus téméraire qu’on ne le croit.

Cette blessure a été provoquée par un rocher alors que la Miss France était tombée de sa planche à surf. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Peu soucieuse de sa blessure, Laury ne s’est pas rendue chez un médecin.

Ce n’est pas la première fois que la jeune femme se blesse en faisant du surf. Elle en a bien vu d’autres. La miss France 2011 a l’air bien fière de ses bobos. On se souvient encore qu’en 2011, Laury Thilleman s’est déjà faite une blessure au front en pratiquant ce sport. De toute évidence, cela n’aura pas suffi pour la décourager.

Des actions de sensibilisation grâce à la Surfrider Foundation

On peut dire que la jeune femme n’a pas laissé sa blessure ruiner ses vacances. Marraine de la Surfrider Foundation, Laury Thilleman mène des actions en faveur de la planète depuis un bon moment. C’est un projet lié à l’écologie qui lui tient particulièrement à cœur.

Accompagné de grands sacs poubelles et de nombreux amis, elle a rendu propres les plages en ramassant les ordures qui s’y trouvaient. Son post sur Instagram la montrait en compagnie de ses amis, dont certains sont venus de très loin. On la voit exprimer sa gratitude avec des mots très émouvants. Bravo Laury !