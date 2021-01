Le buzz du régime 5:2, l’art de perdre du poids sans aucune privation ! Voici comment le suivre

Sur le marché, il existe une quantité astronomique de régimes et vous pourrez désormais découvrir le 5:2. Il est même à l’origine d’un buzz assez important puisqu’il vous permet de perdre du poids sans, toutefois, vous priver. Est-ce vraiment possible ? C’est en tout cas la promesse évoquée et, pour le savoir, il faudra sans doute le tester. Comme c’est le cas pour tous les régimes, un avis médical est le bienvenu, cela vous évite d’avoir des troubles digestifs et des effets secondaires.

Découvrez le régime 5:2 pour perdre du poids

Après les fêtes de fin d’année, la chanson est toujours la même et elle est rythmée par la perte de poids et les résolutions pour 2021. Si certaines ne sont pas tenues, d’autres par contre sont primordiales et c’est le cas de la minceur. Quelques mois avant l’arrivée du soleil et des départs en vacances, les hommes ainsi que les femmes veulent supprimer leur petite bouée. Vous pouvez donc adopter le régime 5:2 qui est très efficace apparemment.

Bien sûr, vous devez avoir une alimentation diversifiée et équilibrée pendant cinq jours, mais ne comptez pas les calories .

. Vous pouvez donc vous faire plaisir tout en étant raisonnable et sans piocher bien sûr dans le fast food tout au long de la semaine.

Pour les deux jours qui restent, il faut couvrir seulement 25 % des besoins nutritionnels pour une journée.

Cela représente seulement 500 calories pour les femmes et 600 calories pour les hommes.

Vous avez donc pu vous faire quelques plaisirs du lundi au vendredi, mais la restriction sera au rendez-vous pour le week-end. Vous pouvez opter pour le rythme que vous souhaitez, il suffit de choisir cinq journées consécutives. Vous pouvez par exemple opter pour deux jours de diète le jeudi et le vendredi avant d’entamer les cinq journées de plaisir en incluant le week-end.

Ce dernier est souvent convivial et propice à toutes les gourmandises, il sera alors difficile de tenir les 500 ou 600 calories. Certains ont opté pour ce mode opératoire, mais d’autres estiment qu’il faut organiser le 5:2 d’une autre façon pour avoir tous les avantages de ce régime décrit comme incroyable.

La meilleure technique pour le régime 5:2

Vous avez toujours cinq journées pour le plaisir et deux jours pour la diète, mais au lieu que ces jours soient consécutifs, il faudrait les alterner. Vous optez alors pour une journée avec une alimentation saine et équilibrée, mais le lendemain, c’est la diète alors que l’alimentation sera de nouveau synonyme de plaisir le surlendemain et ainsi de suite. Pour l’apport calorique réduit que ce soit pour les hommes et les femmes, des personnes sur Internet préconisent de le programmer pour le mercredi et le dimanche. Si vous êtes en couple, faites en sorte de réaliser le régime en même temps, vous pourrez ainsi vous motiver.

Il sera aussi difficile de résister à un apport calorique réduit de 500 calories alors que votre partenaire est en train de déguster un merveilleux hamburger. Bien sûr, si vous êtes raisonnable en termes de calories avec notamment la malbouffe, vous pourriez rapidement atteindre vos objectifs. N’oubliez pas que les régimes ont souvent des conséquences sur l’organisme puisqu’il est finalement déstabilisé. Ces faibles apports permettent toutefois de lisser les écarts alimentaires sans avoir des conséquences dommageables.

Pour améliorer votre quotidien, il sera aussi possible de programmer une activité sportive notamment pour les journées avec une alimentation équilibrée et variée et non pendant les jours de diète. Vous n’aurez pas la force suffisante pour parcourir la même distance avec la course à pied. Il faudra aussi être attentif à votre baisse de motivation.