Le cancer du poumon, 4 autres facteurs mis à part le tabagisme!

Un facteur de risque est un élément susceptible d’accroître le risque de développer un cancer. Il peut s’agir d’un comportement, d’une substance ou encore d’un état. Découvrez 4 facteurs de risque du cancer du poumon autre que le tabagisme.

Radon et cancer du poumon

Le radon, un gaz radioactif, est libéré de façon naturelle par la croûte terrestre. Il peut s’accumuler dans les endroits mal ventilés tels que les sous-sols et les garages. C’est le second facteur majeur de cancer du poumon après le tabagisme et le principal facteur de cancer du poumon chez les personnes qui ne fument pas. Le risque que le radon cause le cancer du poumon dépend principalement du :

niveau de radon dans votre maison ;

nombre de temps que vous passez à la maison ;

que vous soyez une personne qui fume ou une personne qui fumait dans le passé.

Logiquement, les personnes qui fument sont dans une situation bien pire en raison du risque accru de cancer causé par le radon, car leurs poumons ont été déjà endommagés. Les enfants et les fœtus en développement sont aussi sensibles aux radiations, car ils peuvent également provoquer d’autres formes de cancer.

Faiblesse du Système immunitaire

Le système immunitaire peut être facilement affaibli par l’infection au VIH et le sida. Les personnes vivant avec le VIH SIDA par exemple sont plus susceptibles de développer une variété de cancers, y compris le cancer du poumon.

Généralement, les personnes qui ont reçu une greffe d’organe consomment des produits pour ralentir leur système immunitaire afin que le corps ne puisse pas rejeter l’organe qui a été greffé. Un système immunitaire affaibli multiplie les chances d’avoir un cancer du poumon.

Des antécédents familiaux de cancer de poumon.

Les personnes ayant déjà souffert d’un cancer du poumon sont plus à risque d’avoir un autre cancer du poumon. Si votre parent au premier degré (enfants, mère ou père, frère) a déjà eu un cancer du poumon, votre risque de cancer du poumon peut également être légèrement plus élevé. Ce risque accru peut être dû à divers facteurs, notamment des habitudes de vie courante (comme le tabagisme) ou le fait de loger au même endroit avec des agents cancérigènes (comme le radon).

L’amiante

Être exposé à l’amiante est aussi un facteur du risque de développer un cancer du poumon. L’amiante est un minéral qui existe sous forme de fibres allongées dans la nature. Bien que l’amiante ait été interdit dans les années 1980 pour ses risques pour la santé, il est encore largement utilisé comme retardateur de flamme dans les matériaux industriels et isolants. Tout juste en travaillant dans le grenier pour placer des matériaux isolants lors des réparations ou des rénovations, de nombreuses personnes sont exposées à l’amiante sans même le savoir. Certaines personnes sont confrontées à l’amiante en tant que travailleurs d’usine. Dans plusieurs cas, les individus développent le cancer du poumon à cause des éléments auxquels ils sont exposés dans leurs lieux de travail.