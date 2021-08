Le carré, la coupe boyish, ces coiffures qui vous feront vous sentir comme une star à la rentrée !

La rentrée approche et de nombreuses préoccupations sont d’ores et déjà portées sur les choix de coiffure à adopter pour rester tendance et faire sensation. Cette saison, sur les podiums, de bonnes idées ont été repérées pour le plus grand plaisir de tous. Voici donc une liste non exhaustive de cinq coiffures à adopter pour l’automne hiver 2021-2022.

Le carré court

Le carré court droit, coupe moderne et actuelle est toujours tendance. Légèrement piquetée sur les pointes pour alléger la matière, cette coiffure fait saliver plus d’un. Pour lui donner du style, il est conseillé de vaporiser du spray texturisant sur les pointes.

La deuxième option consiste à sécher les cheveux aux doigts avec la tête en bas afin de créer une sorte de vague légère avec un effet mèches séparées. Ce processus va être ensuite peaufiné à l’aide d’une cire mate de séparation. Enfin, il est aussi possible de l’associer à une baby frange déstructurée, et cela, afin de casser son côté strict et de lui donner plus de caractère.

La coupe boyish

La coupe courte revient à la mode et elle fera partie des tendances capillaires de cette rentrée. Pour lui octroyer du style, il est conseillé de créer un effet mouillé avec un gel à base d’eau. On l’agrémente ensuite d’une coque, de mèche effilée, d’un accroche-cœur ou encore de crans pour un côté plus sophistiqué et plus moderne.

En ce qui concerne la coloration, il faudrait opter sur du color-block avec des teintes foncées, mais glossy ou encore avec des blonds poudrés.

Tresses, chignons, et même queues-de-cheval

Les chignons, tresses et queues-de-cheval ne peuvent pas quitter la piste aussi facilement. Faciles et rapides à réaliser, il faut noter tout de même que certains demandent un minimum de technique et de dextérité.

En effet, pour favoriser un style plus irréprochable, il est possible d’opter pour les versions XXL et africaines lorsqu’il s’agit de la tresse. La queue-de-cheval et le chignon quant à eux, se portent un peu plus bas pour un style à la fois chic et intemporel.

Le rétro cheveu : Wet

Les cheveux faussement mouillés (Wet) étaient très incontournables dans les années 80. Jusqu’aujourd’hui, ils continuent de faire sensation et peuvent être un choix efficace pour l’automne hiver. Très faciles à réaliser, ils ne demandent pas trop d’investissement.

En effet pour la réalisation, il convient d’appliquer un gel à base d’eau, raie par raie, tout en étirant chaque mèche au peigne afin de les plaquer vers l’arrière. Cela n’est faisable que sur les cheveux courts.

Sur les cheveux longs par contre, il est idéal de ne mouiller que le dessus de la tête et on laisse ensuite les longueurs au naturel. Et cela, avec un léger mouvement « wavy » pouvant permettre de créer un effet « retour de piscine ».

New wave

Le « new wave » (raie au milieu, longueur faussement placée à l’arrière des oreilles et froissée) s’impose déjà comme coiffure tendance de la rentrée. Beaucoup plus subtil et doux, il est important de ne pas le confondre ni avec un wavy ni avec une boucle.

La réalisation commence par une préparation des cheveux en faisant un shampoing et un après-shampoing. Ensuite, on passe à l’application d’un produit gainant et texturisant et on les sèche en bas tout en les travaillant avec les doigts. Le faux pli quant à lui peut être créé juste en utilisant un lisseur ou un styler afin de donner une impulsion vers l’arrière au niveau des pointes.